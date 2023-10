Ultime ORE per una friggitrice ad aria 5,5L che ti fa cucinare TUTTO

Se stai cercando da un po’ di tempo una friggitrice ad aria ho trovato il modello perfetto per te. Cecotec ti mette a portata di mano un gioiellino vero e proprio che è perfetto per cucinare la qualunque. Dimensioni compatte ma cestello capiente quindi dai via libera alla tua creatività.

Grazie alla Festa delle Offerte Prime la porti a casa ad appena 69€, non perdere questo sconto del 22%. Portala a casa subito con un click, hai poche ore a disposizione.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Cecotec: la friggitrice ad aria da avere in cucina

Semplicemente fantastica questa friggitrice ad aria non ti fa scendere a compromessi ma anzi, ti regala l’esperienza integrale con un prodotto versatile e semplice da utilizzare. Compatta e dalle dimensioni giuste per qualsiasi cucina non te la puoi perdere.

In modo particolare ha un display LED touch che ti consente di creare tempistiche e temperature personalizzate ma se vai di fretta scegli comodamente una delle modalità già presenti e cucina tutto a puntino. Ad esempio hai quella per le patate fritte, per la carne, il pesce e le verdure.

Il cestello ha una capienza di 5,5L che è indispensabile se siete tanti in casa. In questo modo cucini tutto in una volta senza dover fare più infornate e senza consumare energia in eccesso.

Una volta che hai finito metti tutto in lavastoviglie ed il gioco è fatto: di cosa ti preoccupi? Cucina primi, secondi, contorni e persino dolci.

Collegati immediatamente su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria a soli 69€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.