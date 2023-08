Ultime ore del back to school: approfitta degli sconti fino al 64%

Il futuro è qui ed è ora! La tecnologia avanza a passi da gigante e ognuno di noi ha il dovere di restare al passo. Ecco perché Gearberry ha deciso di offrire a tutti voi tre prodotti incredibili a prezzi imbattibili. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Fafrees F20 Pro Electric Bike

Non perdere l’occasione di acquistare la Fafrees F20 Pro Electric Bike a soli €918, con uno sconto del 25%! La bicicletta elettrica è ormai diventata un mezzo di trasporto indispensabile per chi vuole muoversi in città evitando il traffico e allo stesso tempo prendersi cura dell’ambiente. La Fafrees F20 Pro è il top di gamma delle e-bike, perfetta per gli spostamenti urbani ma anche per le gite fuori porta.

Le sue specifiche tecniche sono davvero impressionanti. Prima di tutto, la sua potenza: il motore da 250W permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Inoltre, con una carica completa, è possibile percorrere una distanza di 50-60 km. Non meno importante, il peso: con i suoi 20 kg è una delle e-bike più leggere sul mercato. Inoltre, è possibile piegarla in modo da poterla trasportare ovunque.

Rockpals 1300W Portable Power Station

La Rockpals 1300W Portable Power Station è in offerta a soli €506,95, con uno sconto del 64%! Questa stazione di alimentazione portatile è l’ideale per chi ha bisogno di energia in movimento, sia che si tratti di un campeggio, di un viaggio in barca o semplicemente di un picnic nel parco.

Le specifiche tecniche della Rockpals 1300W sono straordinarie. Con una capacità di 1182Wh, è in grado di alimentare una vasta gamma di dispositivi elettronici, dai telefoni cellulari ai frigoriferi. Inoltre, con la sua potenza di uscita di 1300W (picco 2600W), può alimentare anche apparecchiature più esigenti come forni a microonde e asciugacapelli. Grazie alle sue numerose porte di uscita (4 USB, 2 AC, 1 DC), è possibile alimentare più dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, questo dispositivo funziona abbastanza bene anche come dispositivo di emergenza in caso di interruzione di corrente quotidiana. In caso di interruzioni di corrente causate da uragani o incidenti, sarai sicuramente grato di avere un dispositivo del genere.

L’Annoytools 3018 plus CNC Router machine è disponibile a soli €309,95, con uno sconto del 20%! Questa macchina CNC è perfetta per gli appassionati di fai-da-te che vogliono dare libero sfogo alla loro creatività.

Le specifiche tecniche dell’Annoytools 3018 plus sono eccellenti. Con un’area di lavoro di 300 x 180 x 45 mm, offre un ampio spazio per realizzare i tuoi progetti. Inoltre, il motore da 775 (12-36V) 24V 10000r / min offre una grande potenza per tagliare, incisione, fresatura, perforazione, ecc. Inoltre, il suo corpo in alluminio rende la macchina robusta e durevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.