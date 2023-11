Ultime 24 ore per acquistare Google Pixel 8 a 729€ da Unieuro (anche in 3 rate)

La promozione Bello Bello Black Friday di Unieuro scade nella giornata di domani, mercoledì 15 novembre. Tra le migliori offerte in scadenza segnaliamo il nuovo Google Pixel 8 a 729€ invece di 799€, con consegna a domicilio gratuita e possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 243€ al mese con Klarna o PayPal. L’offerta di Unieuro sul Pixel 8 è disponibile su questa pagina.

Google Pixel 8 in offerta a 729€ sul sito di Unieuro fino al 15 novembre

Il Pixel 8 ha fatto il suo debutto sul mercato a inizio ottobre e da subito ha raccolto ottime recensioni da parte degli addetti ai lavori. Primi riscontri positivi confermati nelle settimane successive anche dagli utenti, che hanno scelto il nuovo top di gamma compatto di Google come loro smartphone.

Un telefono equilibrato, con tanta AI, dove il software riveste un’importanza maggiore dell’hardware e un comparto camere al top. Il display è da 6,2 pollici, con un peso di appena 187 grammi e la certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68.

Lato connettività troviamo 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Android Auto, Google Pay e Wi-Fi 7 triband, con l’aggiunta del connettore USB 3.2. Il modello in offerta vanta inoltre uno storage da 128 GB UFS 3.1 e 8 GB di memoria RAM LPDDR5X.

Un altro fiore all’occhiello del nuovo Pixel è il supporto di ben 7 anni, sia sul fronte delle patch di sicurezza che su quello degli aggiornamenti del sistema operativo. Al momento, nessuno fa meglio di Google.

Google Pixel 8 in offerta a 729€ è disponibile fino a mercoledì 15 novembre su questa pagina. Le spese di spedizione sono a carico di Unieuro, con la consegna stimata entro questo fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.