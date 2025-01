Ultimate Ears MEGABOOM 4, un altoparlante in super offerta: suono potente e bassi esplosivi

L’Ultimate Ears MEGABOOM 4, un altoparlante Bluetooth portatile con audio a 360°, è disponibile su Amazon a 176,22€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 208,99€. Con caratteristiche innovative e un design resistente, è la scelta ideale per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità in qualsiasi ambiente.

Il MEGABOOM 4 offre audio a 360°, garantendo un’esperienza sonora coinvolgente e uniforme da qualsiasi angolazione. Il driver a estensione completa produce bassi potenti ed equilibrati, perfetti per feste, eventi o semplicemente per godersi la musica al massimo.

Con una batteria che dura fino a 20 ore, questo altoparlante è progettato per accompagnarti per tutta la giornata. La tecnologia a celle avanzata assicura prestazioni costanti, ideale per uso continuo senza interruzioni.

Il MEGABOOM 4 è dotato di certificazione IP67, che lo rende completamente impermeabile e in grado di galleggiare, perfetto per feste in piscina o giornate in spiaggia. Inoltre, è resistente alle cadute da un’altezza di 1 metro, garantendo robustezza e affidabilità.

La funzione PartyUp dell’app Ultimate Ears BOOM consente di collegare più altoparlanti, inclusi BOOM, MEGABOOM e altri modelli della gamma, per creare un’esperienza audio surround incredibile. Il raggio d’azione Bluetooth di 45 metri garantisce connessioni stabili e senza interruzioni.

Grazie al Magic Button, puoi riprodurre, interrompere, saltare brani e accedere rapidamente alle playlist preferite su piattaforme come Spotify, Amazon Music e Apple Music. Questa funzionalità semplifica il controllo musicale senza bisogno di interagire direttamente con il dispositivo.

Realizzato con plastica riciclata per il 54% del suo peso, il MEGABOOM 4 combina performance e attenzione all’ambiente. Il design compatto e resistente lo rende facile da trasportare ovunque. Con il suo audio di alta qualità, la resistenza estrema e la batteria di lunga durata, l’Ultimate Ears MEGABOOM 4 è perfetto per ogni occasione, dalle feste agli eventi outdoor. Acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!