Ulefone Armor 24: batteria ESAGERATA da 22.000 mAh (-70€)

Ti presentiamo Ulefone Armor 24, lo smartphone che ridefinisce il concetto di resistenza e prestazioni. Se sei alla ricerca di un dispositivo che possa seguirti ovunque, in qualsiasi situazione, e che possa essere uno strumento valido nelle situazioni di necessità, questo prodotto è la scelta perfetta per te. Inoltre oggi, grazie a un coupon sconto di 70,00 euro su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 299,99 euro, anziché 369,99 euro.

Ulefone Armor 24: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Iniziamo parlando della sua batteria fenomenale da 22.000 mAh. Con un’autonomia in standby fino a 1300 ore e la possibilità di effettuare fino a 100 ore di chiamate telefoniche, questo telefono è progettato per durare. E non temere di esaurire la batteria durante le tue avventure, con la ricarica rapida da 66W e la funzione OTG, puoi sempre tenere carichi anche altri dispositivi.

Con il sistema operativo Android 13 e il processore MediaTek Helio G96 Octa Core, offre prestazioni impeccabili e senza ritardi. E con 24GB di RAM e 256GB di memoria ROM espandibile fino a 2TB, hai spazio più che sufficiente per tutte le tue app, i tuoi file e i tuoi ricordi.

La fotocamera Sony da 64MP + 16MP cattura ogni dettaglio con una chiarezza sorprendente, mentre la visione notturna a infrarossi ti consente di scattare foto e video anche al buio. E con la certificazione militare 810H e le certificazioni IP68 e IP69K, puoi portare il tuo Armor 24 ovunque senza preoccuparti di danneggiarlo.

Con funzionalità extra come la possibilità di collegare esternamente un endoscopio, questo device è pronto per ogni situazione. Sia che tu sia un appassionato di outdoor o un professionista in cerca di affidabilità, Ulefone Armor 24 è la scelta perfetta.

Non perdere l’occasione di possedere uno smartphone che si distingue per resistenza, prestazioni e versatilità. Acquista subito l’Ulefone Armor 24 su Amazon al prezzo ridicolo di soli 299,99 euro.