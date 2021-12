UFL, il gioco di calcio gratis che sfida FIFA, ha una data per il gameplay

Un nuovo contendente si prepara ad affacciarsi nel mercato dei videogiochi di calcio. Si chiama UFL e, dopo una lunga attesa, è pronto a svelare i suoi primi filmati gameplay: la data fissata è quella del 27 gennaio 2022, come svelato dallo sviluppatore su Twitter.

Strikerz Inc., questo il nome del team che si è formato proprio per lavorare al progetto, ha grandi ambizioni con il titolo, che potrà contare sulla presenza di squadre e calciatori ufficiali, dell'utilizzo del motion capture e di un lavoro costante che dura ormai da cinque anni. Sarà pronto a sfidare FIFA ed eFootball?

UFL sarà già pronto per sfidare FIFA?

È una domanda che si sono posti tutti gli appassionati di giochi di calcio. Sicuramente sfidare serie che hanno fatto la storia del genere, come FIFA ed eFootball (ex Pro Evolution Soccer), non sarà facile: si tratta di giochi che vantano sistemi collaudati negli anni, specialmente la serie EA Sports, e che soprattutto possono contare su una folta schiera di fan.

UFL punta innanzitutto ad attirare utenti grazie al modello free-to-play: scaricare e provare il nuovo gioco di calcio sarà dunque totalmente gratuito, poi ci saranno probabilmente dei contenuti a pagamento per permettere al publisher di monetizzarne il supporto. Non è ancora chiaro come tutto questo avverrà, sono informazioni che magari avremo in occasione del reveal.

Tra le squadre ufficiali con licenza confermate per adesso figurano West Ham United, Sporting Lisbona, Shakhtar Donetsk, Borussia M'Gladbach, Monaco e Besisktas. Vedremo se vi saranno ulteriori annunci in tal senso nelle prossime settimane.

UFL è in lavorazione con Unreal Engine su tutte le principali console da gioco, sebbene non siano state per adesso confermate le piattaforme di riferimento.