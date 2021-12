FIFA 22 Winter WildCards, ecco Ibrahimovic tra le mini release!

Il Team 2 di FIFA 22 Winter WildCards si è arricchito nella giornata di ieri, domenica 26 dicembre, con sette nuovi calciatori. E c'è un'aggiunta sicuramente molto gradita.

Si tratta probabilmente della miglior mini release da quando il gioco è stato lanciato lo scorso ottobre, dato che include anche Zlatan Ibrahimovic, con un overall complessivo di 91!

FIFA 22 Winter WildCards, ecco i sette nuovi calciatori del Team 2!

Per i tifosi milanisti e gli amanti della nostra Serie A non c'è però soltanto lo svedese, ma anche l'estremo difensore francese Mike Maignan, con un overall di 88! Ecco la lista completa delle nuove aggiunte:

Zlatan Ibrahimovic – 91 – AC Milan

Mike Maignan – 88 – AC Milan

Cesar Azpilicueta – 87 – Chelsea

Mehdi Taremi – 86 – FC Porto

Alex Moreno – 85 – Real Betis

Thomas Delaine – 85 – FC Mets

Jordan Teze – 85 – PSV Eindhoven

I giocatori elencati sono disponibili nei pacchetti fino al prossimo 31 dicembre insieme al resto del secondo team di Winter WildCards.

Siamo sicuri che vi metterete subito a caccia del buon Ibra, dotato di statistiche elevate che potrebbero essere utili a qualsiasi squadra. Non è da sottovalutare però neanche il resto dei calciatori, che nei loro ruoli possono essere degli innesti niente male.

Ricordiamo che i pacchetti Winter WildCards rappresentano i jolly invernali per la modalità Ultimate Team di FIFA 22 che permettono di accedere a bonus soprannaturali, potenziamenti mutaforma e una serie di aggiornamenti permanenti ispirati a quelli del passato, presente e futuro di FUT.