Manca meno di un mese al lancio del nuovo Far Cry 6, Ubisoft inganna l'attesa annunciando – via Twitter – che l'aggiornamento alle versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X|S sarà totalmente gratuito.

Ciè significa che gli utenti che acquisteranno una copia del gioco – fisica o digitale – per PS4 e Xbox One, potranno aggiornarla senza costi aggiuntivi se e quando acquisteranno una console di nuova generazione. Non si tratta di un'informazione nuova, l'annuncio dell'update gratuito era già nell'aria da diverso tempo, ma Ubisoft ha preferito fare chiarezza dopo le recenti dichiarazioni di Sony.

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost. — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021

Il CEO del colosso nipponico ha dichiarato di recente che molti dei prossimi giochi cross-gen saranno aggiornabili in digitale pagando 10$, lo sviluppatore francese ha quindi preferito evitare fraintendimenti, facendo chiarezza sulla questione in riferimento a Far Cry 6.

Ricordiamo che Far Cry 6 è previsto in uscita il prossimo 7 ottobre, in occasione della Gamescom 2021 Ubisoft ha mostrato un nuovo trailer sulla storia e ha pubblicato i requisiti hardware per la versione PC.

Videogames