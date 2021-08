Far Cry 6 è stato uno dei principali protagonisti della Opening Night Live alla Gamescom 2021, con un trailer interamente dedicato alla trama sviluppata da Ubisoft.

Il breve filmato si concentra sull'antagonista Anton Castillo, presidente della regione di Yara e interpretato dall'attore Giancarlo Esposito. Il giocatore – nei panni del ribelle Dani Rojas – dovrà radunare un gruppo di guerriglieri per tentare di ostacolare l'operato di Castillo, eliminarlo e liberare la regione dalla cruenta dittatura.

Il trailer mette in luce la discreta qualità delle animazioni facciali, nonché un comparto grafico pronto a mettere alla prova la potenza di calcolo delle console di nuova generazione. Far Cry 6 è previsto in uscita il prossimo 7 ottobre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, le sessioni di gameplay pubblicate in anteprima evidenziano come Ubisoft abbia scelto di non stravolgere la serie, il nuovo capitolo eredita le meccaniche di gioco dei precedenti Far Cry, un sistema di movimento e shooting solido e divertente.

Videogames