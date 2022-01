Ubisoft+ arriverà anche su PS4 e PS5? Cosa dice il publisher

Ubisoft+ su Xbox è stata la grande novità di inizio anno annunciata dal publisher francese la scorsa settimana.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un servizio in abbonamento disponibile ad oggi soltanto per PC che permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi Ubisoft, inclusi nuovi titoli e DLC al D1.

In attesa di capire in che forma debutterà su console Microsoft, in molti si sono chiesti se è prevista la stessa cosa anche per PlayStation 4 e PlayStation 5. A quanto pare però bisogna pazientare.

Ubisoft+ su PS4 e PS5: per adesso non arriverà

Il portale PushSquare.com si è informato sulla questione, ricevendo però una risposta negativa da parte di un portavoce della compagnia transalpina:

“Non abbiamo nulla da annunciare su altre piattaforme in questo momento“.

Questo non vuol dire ovviamente che Ubisoft+ non arriverà mai su PlayStation 4 e PlayStation 5, considerato che un altro servizio simile, EA Play, è disponibile anche sulle console Sony.

D'altro canto, il vero vantaggio per gli utenti Xbox Game Pass sarà quello di poter giocare al D1 Tom Clancy's Rainbow Six Extraction senza alcun costo aggiuntivo, mentre su console PlayStation andrà acquistato al prezzo di lancio fissato a 39 euro.

Questo accende nuovamente la questione di Project Spartacus, il servizio che Sony dovrebbe lanciare la prossima primavera con l'obiettivo di riprogettare del tutto la filosofia di PlayStation Plus e PlayStation Now e offrire così una risposta alla piattaforma di casa Microsoft.

La battaglia sui servizi è cominciata, ma il colosso di Redmond è sicuramente parecchio in vantaggio. Vedremo se Sony riuscirà a partorire una risposta degna di impensierire persino il Game Pass.