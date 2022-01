Ubisoft+ sarà integrato in Xbox Game Pass? La risposta del publisher

Ha fatto scalpore ieri la notizia dell'arrivo in futuro di Ubisoft+ su console Xbox. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un servizio in abbonamento per PC che permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi del publisher francese, inclusi i nuovi titoli e DLC al D1.

Visto che la conferma è arrivata in concomitanza con un'altra importante notizia, ovvero l‘arrivo di Rainbow Six Extraction al Day One su Xbox Game Pass, in molti hanno sperato nell'inserimento di Ubisoft+ nel servizio di sottoscrizione di Microsoft, come accaduto per EA Play. Almeno per il momento, però, non sarà così.

Hey! Ubisoft+ will be a separate subscription from Game Pass but keep an eye out for more news and launch dates! — Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022

Ubisoft+ non farà parte dell'abbonamento Xbox Game Pass. Per ora?

“Hey! Ubisoft+ sarà una sottoscrizione separata dal Game Pass ma resta in attesa di ulteriori notizie e delle date di lancio“

È quanto ha risposto il profilo Twitter ufficiale della società alla richiesta di chiarimenti fatta da un utente.

Dunque, almeno per adesso, non è previsto l'inserimento del servizio Ubisoft nell'abbonamento Xbox Game Pass, neanche per quanto riguarda la fascia più alta, Ultimate, che include già EA Play.

Nel corso del 2021 si era parlato però più volte di questa possibilità e in molti pensano che la decisione di inserire Rainbow Six Extraction sul Game Pass sia una sorta di test per Ubisoft per valutare la portata di una potenziale partnership tra i due servizi.

Realisticamente parlando, è improbabile che le due compagnie possano lavorare all'inserimento della piattaforma su Xbox Game Pass senza pensare a un aumento del prezzo. Non è da escludere che nel corso dell'anno possa arrivare un terzo tier di abbonamento al Game Pass, che includa anche il servizio di Ubisoft, ad un costo mensile sensibilmente superiore a quello attuale.

Restiamo comunque nel campo delle pure ipotesi. Per il momento, non rimane che attendere la data di lancio di Ubisoft+ su console Xbox: nel corso del 2022, magari, potranno esserci ulteriori novità in questo senso.