Colpaccio Xbox Game Pass: Rainbow Six Extraction arriva al D1!

Rainbow Six Extraction sarà disponibile al D1 su Xbox Game Pass e PC Game Pass. Lo ha appena annunciato a sorpresa Ubisoft, nel confermare inoltre l'arrivo prossimo della piattaforma Ubisoft+ su console Xbox.

Il servizio in abbonamento è per adesso disponibile soltanto su PC e permette di accedere ad oltre 100 titoli Ubisoft ad un singolo prezzo mensile, con tanto di nuovi giochi e DLC inclusi subito al Day One.

Non è chiaro al momento in che forma Ubisoft+ debutterà su Xbox e se come EA Play farà parte della fascia di abbonamento Ultimate, ma intanto concentriamoci sull'altro importante annuncio.

Rainbow Six Extraction su Xbox Game Pass al D1: quando esce?

Il lancio di Rainbow Six Extraction è previsto il 20 gennaio, giorno in cui sarà immediatamente disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli abbonati Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Il gioco è il nuovo capitolo della nota serie di sparatutto tattici multiplayer firmata Ubisoft: a differenza di Rainbow Six Siege, in questo caso saremo di fronte ad un'esperienza PvE, in cui i giocatori, collaborando con un massimo di tre amici, dovranno affrontare una misteriosa razza aliena che minaccia la Terra.

Il titolo proporrà 18 operatori tra cui scegliere, con una vasta varietà di armi e gadget unici a loro disposizione. Alcuni di questi torneranno direttamente da Siege, rivisti appositamente per il nuovo gioco.

“Rendendo Rainbow Six Extraction disponibile per i membri di Xbox Game Pass e PC Game Pass il giorno del lancio, stiamo dimostrando che crediamo nel valore e nella scelta che gli abbonamenti possono offrire ai giocatori. Ma è solo l'inizio. Presto offriremo il servizio di abbonamento Ubisoft+ ai possessori di Xbox in modo che possano godere dell'intera gamma della nostra libreria di giochi, incluse le nuove versioni, sulle loro console“.

È stato il commento di Chris Early, Senior Vice President di Strategic Partnerships and Business Development di Ubisoft.

Ricordiamo che Rainbow Six Extraction uscirà il 20 gennaio per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.