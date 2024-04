Two Point Campus Nintendo Switch: sconto FOLLE del 75%

Unisciti alla festa dell’apprendimento con Two Point Campus – Enrolment Edition per Nintendo Switch, un’avventura coinvolgente che trasforma il sogno di creare e gestire la tua università in realtà. Da oggi, grazie allo sconto folle del 75% disponibile su Amazon, non c’è momento migliore per lanciarti in questa avventura al prezzo stracciato di soli 9,98 euro, anziché 39,99 euro.

Two Point Campusper Nintendo Switch: questa occasione potrebbe finire da un momento all’altro

Immerso in un mondo di gioco divertente e in evoluzione, sarai il capo indiscusso di un campus universitario. Creato dagli stessi geni che hanno dato vita a Two Point Hospital, questo simulatore gestionale ti offre un’esperienza senza pari nel costruire e gestire la tua istituzione di apprendimento. Con la Enrolment Edition, avrai accesso a una mappa del campus dettagliata, al “Two Point” Bonus DLC pack per arricchire ulteriormente la tua esperienza di gioco, al University Prospectus per guidarti attraverso i meandri della gestione universitaria e a un esclusivo packaging che renderà il tuo acquisto ancora più speciale.

Preparati a dare forma ai sogni dei tuoi studenti, offrendo loro un ambiente di apprendimento ricco e stimolante. Grazie al nuovo e migliorato sistema di relazioni, potrai seguire da vicino il percorso di crescita dei tuoi studenti, assicurandoti che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per avere successo non solo accademicamente, ma anche nella vita sociale del campus. Dalle aule alle residenze universitarie, passando per le strutture sportive e le sale studio, avrai il controllo completo su ogni aspetto del campus, garantendo un’esperienza di apprendimento senza pari.

Ma non è solo lavoro duro e studio intensivo a Two Point Campus. Con una vasta gamma di attività extracurriculari e opzioni di intrattenimento, i tuoi studenti avranno l’opportunità di vivere i migliori anni della loro vita universitaria. Dai party in piscina alle serate al cinema, passando per i club studenteschi e gli eventi sportivi, non mancheranno mai le occasioni per divertirsi e creare ricordi indelebili.

Con Two Point Campus – Enrolment Edition per Nintendo Switch, il divertimento e la sfida sono garantiti. Prendi il controllo del tuo destino e crea il campus dei tuoi sogni, pronto a ospitare le menti più brillanti del mondo. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 9,98 euro, prima che sia troppo tardi.