Twitter: si potranno fare acquisti all'interno delle live

All'inizio di quest'anno, Twitter ha annunciato un nuovo programma pilota negli Stati Uniti per offrire esperienze di acquisto agli utenti del social network. Ora la compagnia sta testando nuovi modi per espandere le capacità di acquisto integrandole con i livestream.

Come ha spiegato in un post sul blog, la nuova funzionalità di Twitter consentirà agli utenti di vendere prodotti mentre sono in live streaming su Twitter. Durante la trasmissione, gli spettatori potranno controllare un elenco di prodotti appena sotto il video. Con un solo click infatti, verranno reindirizzati al sito Web del negozio per completare l'acquisto. La società ritiene che questa funzione nei livestream aumenterà ulteriormente il coinvolgimento con il pubblico.

Il livestreaming su Twitter offre alle aziende il potere di interagire con i loro fan più influenti e aggiungere la possibilità di fare acquisti in questa esperienza è un'estensione naturale per attirare e coinvolgere la propria fanbase.

Gli utenti possono guardare il primo live streaming con l'esperienza di acquisto di Twitter il 28 novembre alle 19:00 (orario locale americano), quando Walmart ospita un evento a tema Cyber ​​Week con Jason Derulo.

La compagnia vuole anche migliorare la piattaforma utilizzata dai venditori per pubblicizzare i propri prodotti sul social network. Presto ci sarà un nuovo “Gestione acquisti” che “aiuterà con l'esperienza di onboarding del commerciante“. Il social network sta inoltre mettendo a disposizione di un maggior numero di commercianti negli Stati Uniti il ​​”Modulo Negozio“, ovvero un carosello di prodotti che possono essere aggiunti ad un profilo Twitter.

Non sappiamo quando arriverà da noi questa innovativa caratteristica.

Oltre ad entrare nel segmento dell'e-commerce, Twitter ha recentemente annunciato di voler effettuare cospicui investimenti nella tecnologia crittografica e l'azienda punta anche ad aumentare le proprie entrate con l'abbonamento Twitter Blue.