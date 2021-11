Twitter: il tasto undo è finalmente arrivato (quasi)

Twitter Blue, il nuovo servizio di abbonamento mensile che offre agli utenti l'accesso a funzioni aggiuntive e varie personalizzazioni dell'app come quella della barra di navigazione su iOS, inizia a permettere agli utenti di utilizzare il tasto undo – e non solo – prima dell'invio di un tweet.

Ecco il tasto undo dei tweet con Twitter Blue

Se siete soliti utilizzare Twitter, indipendentemente dalla piattaforma scelta, saprete certamente che non è possibile modificare un tweet già inviato per correggere un errore di battitura o magari per espandere il senso di un discorso. Ebbene, a partire da oggi, gli utenti residenti negli USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda – praticamente i paesi in cui è disponibile il servizio di abbonamento – possono sfruttare il tasto undo su Twitter grazie a Twitter Blue.

Il funzionamento del tasto undo su Twitter è semplice e immediato: subito dopo aver inviato un tweet, nella schermata di pubblicazione viene aggiunta una piccola barra con un elemento dinamico che va a indicare un'azione da eseguire in un lasso di tempo piuttosto breve. Tappando il tasto “Undo“, l'area di creazione del tweet diventa nuovamente editabile per applicare la modifica che si vuole aggiungere al proprio tweet.

In aggiunta all'arrivo del tasto undo su Twitter Blue, l'azienda introduce anche la possibilità di leggere articoli senza banner pubblicitari su una manciata di testate giornalistiche di fama internazionale. In questo caso gli articoli che rientrano in questa iniziativa sono accompagnati dalla dicitura “Ad-free with Twitter Blue” e offrono l'accesso al sito affiliato senza essere infastiditi dai banner pubblicati – attenzione: la funzione non rimuove eventuali paywall per accedere alla versione integrale di un articolo.

Infine, gli utenti muniti di dispositivi iOS potranno personalizzare la barra di navigazione inferiore – come vi avevamo accennato ad apertura news – e anche personalizzare l'interfaccia con appositi temi.