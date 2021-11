Twitter per iOS: aggiunta una feature SUPER comoda

Twitter per iOS ha aggiunto un nuovo pulsante per la ricerca ai profili utente. Di fatto, questa versione per iPhone e iPad è stata recentemente aggiornata è presente una gradita novità per gli utenti.

Twitter: la feature che rende più comoda la ricerca dei tweet

Ora il software presenta un nuovo pulsante per la ricerca dei profili degli altri utenti. Il tasto si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo e toccandolo potrete cercare facilmente i tweet di una persona specifica. Sembra che la funzionalità sia ora ampiamente implementata a livello globale.

In precedenza, bisogna cercare manualmente i tweet di un utente nella scheda di ricerca principale. Da lì infatti, si doveva digitare “from:” prima del nome di una persona e quindi cercare il tweet di interesse.

La nuova funzionalità è stata segnalata per la prima volta da XDA Developers pochi giorni fa. I colleghi di The Verge lo hanno osservato oggi sui loro dispositivi. Fortunatamente la nuova opzione di ricerca funziona anche per il vostro profilo, non solo per quello di altri utenti. Ciò significa che adesso sarà più facile che mai trovare i tweet che avete inviato.

Il pulsante si trova accanto al pulsante “Altro” che passa sopra le foto di copertina del profilo nell'angolo in alto a destra, indipendentemente dall'account che state guardando.

Nelle notizie correlate, sappiate che la compagnia ora permette di registrare gli show negli Spaces; si possono ricondividere immediatamente sul proprio profilo o ovunque si voglia mediante un link dedicato. Non di meno, l'azienda sta dando la possibilità a diversi influencer e creativi di monetizzare dalla creazione di contenuti multimediali per la piattaforma e per il servizio Twitter Blue.