TV: ecco l'elenco degli eventi che dovranno essere trasmessi in Italia

Recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, in una nota ufficiale, l’elenco aggiornato di tutti gli eventi che dovranno essere assolutamente trasmessi in TV a beneficio degli italiani.

Non solo questi saranno fruibili direttamente in TV, ma con la loro trasmissione dovrà essere garantita la qualità del servizio e la qualità audiovideo. Si tratta di appuntamenti istituzionali, religiosi, sportivi, di musica e di arte.

L’elenco, degli eventi di interesse pubblico, è stato annunciato qualche giorno fa in un comunicato emesso e firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Tali eventi dovranno essere garantiti ai cittadini sia in diretta o in differita, sia in chiaro o a pagamento.

Insomma, si auspica una certa regolarità e continuità nella trasmissione di questi eventi in tutte le TV degli italiani. Saranno perciò garantiti adeguati standard qualitativi e la migliore visualizzazione delle immagini. Ecco cosa ha dichiarato il Ministro Giorgetti:

Questo provvedimento è una importante novità a tutela dei cittadini ma anche di chiarezza verso tutti i fornitori di servizi media e audiovisivi che hanno il compito di fornire a beneficio dell’intero Paese appuntamenti che per tradizione e rilevanza svolgono una rilevante funzione sociale, economica, culturale, sportiva e religiosa.

TV: l’elenco completo degli eventi che saranno trasmessi in Italia

A determinare condizioni e parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, secondo quanto indicato nel comunicato, sarà Agcom. Verranno pertanto incluse sia le trasmissioni tramite TV con digitale terrestre o parabola satellitare, sia tramite streaming attraverso internet. Ecco l’elenco completo degli eventi:

il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica;

il rito della Via Crucis presieduto dal Papa, la santa messa presieduta dal Papa nella domenica delle Palme, la santa messa di Pasqua presieduta dal Papa e benedizione urbi et orbi;

le Olimpiadi, estive e invernali;

le Paralimpiadi, estive e invernali;

le partite del campionato del mondo di calcio;

le partite del campionato europeo di calcio;

la finale, le semifinali e tutte le partite della nazionale italiana della UEFA Nations League;

la finale e tutte le partite della nazionale italiana del campionato europeo Under 21 di calcio;

le partite della nazionale italiana di calcio;

le partite della Champions League e della Europa League;

la finale della Supercoppa europea di calcio;

le partite del campionato italiano di calcio di Serie A;

le partite di playoff del campionato di calcio di Serie B;

la finale e le semifinali della Coppa Italia di calcio;

la finale della Supercoppa italiana di calcio;

la Ryder Cup, ove svolta in Italia;

il Giro d’Italia;

i Gran Premi automobilistici di Formula 1 e di Formula E svolti in Italia;

i Gran Premi motociclistici di Moto GP svolti in Italia;

le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby, sci, cui partecipi la squadra nazionale italiana;

gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

la finale e le semifinali della Coppa Davis, della ATP Cup e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana, dei tornei del Grande Slam e degli Internazionali d’Italia di tennis;

il campionato mondiale di ciclismo su strada;

il Festival della musica italiana di Sanremo;

l’Eurovision Song Contest, ove svolto in Italia;

la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;

il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

Ovviamente, molti di questi eventi, la cui trasmissione TV è garantita, saranno trasmessi anche tramite internet e quindi in streaming live e on demand. Chi si trova all’estero però, per potervi accedere, dovrà utilizzare una VPN che aggira i limiti geografici.

Tra le tante disponibili, una delle migliori è CyberGhost VPN che offre un sistema molto semplice di configurazione e permette di selezionare server ottimizzati proprio per lo streaming. In questo modo si può accedere a tutti i contenuti nonostante limitazioni dovute alla posizione geografica o a censure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.