MotoGP, si va a Barcellona: quando e come vedere in streaming le gare

A distanza di una settimana dalla MotoGP del Mugello, in Italia, ecco che le gare si sono spostate sul circuito di Barcellona. Sarà quindi la Spagna a essere protagonista di una delle tre giorni più entusiasmanti di questo sport.

Il Motomondiale prosegue con le sue tappe storiche e ora che ci siamo addentrati nel vivo dobbiamo aspettarci parecchie emozioni. Tutti i piloti si sfideranno fino all’ultimo sangue per poter portare a casa il podio e una bella manciata di punti.

La classifica verrà ribaltata dalla MotoGP di Spagna a Barcellona o gli equilibri rimarranno invariati? È difficile fare pronostici in merito, perciò non ci resta che attendere le gare in programma per questo lungo weekend che inizia già oggi.

Quindi scopriamo il calendario completo della MotoGP di Spagna e come vedere tutta la programmazione live streaming del circuito di Barcellona. Ovviamente, lo ricordiamo per chi vive all’estero, per riuscire a vedere le gare trasmesse in Italia sarà necessaria una buona VPN.

MotoGP di Spagna: calendario completo del GP di Barcellona

Priva di scoprire come vedere in live streaming la MotoGP di Spagna, ecco il calendario completo di tutta la programmazione che darà vita a una delle sfide più attese di questo campionato 2022 sul circuito di Barcellona:

Venerdì 3 giugno

Ore 8.55 prove libere 1 Moto3

Ore 9:50 prove libere 1 MotoGP

Ore 10:50 prove libere 1 Moto2

Ore 11:50 paddock live

Ore 13:00 paddock live

Ore 13:10 prove libere 2 Moto3

Ore 14:05 prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05 prove libere 2 Moto2

Ore 16:00 Paddock Live Show

Ore 16:30 Talent Time

Ore 8:55 prove libere 3 Moto3

Ore 9:50 prove libere 3 MotoGP

Ore 10:50 prove libere 3 Moto2

Ore 11:50 Paddock Live

Ore 12:15 Paddock Live

Ore 12:30 qualifiche Moto3

Ore 13:30 prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10 qualifiche MotoGP (ore 15:30 in differita su TV8)

Ore 15:10 qualifiche Moto2

Ore 16:15 Paddock Live Show

Ore 16:45 Talent Time

Ore 17:00 conferenza stampa qualifiche

Ore 8:55 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10:30 Paddock Live

Ore 11:00 gara Moto3

Ore 12:00 Paddock Live

Ore 12:20 gara Moto2

Ore 13:15 Paddock Live

Ore 13:30 Grid

Ore 14:00 gara MotoGP (ore 17:05 in differita su TV8)

Ore 15:00 Zona Rossa

Ore 16:00 Race Anatomy MotoGP

Come vedere in streaming il GP di Spagna

La programmazione che vi abbiamo proposto rispecchia quella indicata da Sky perché anche quest’anno detiene i diritti per la MotoGP. Quindi, chiunque voglia vedere le gare del GP di Spagna a Barcellona in diretta streaming dovrà affidarsi alle due proposte della Pay TV:

Sky Go , l’applicazione mobile che porta sui tuoi dispositivi in portabilità tutto l’abbonamento Sky;

, l’applicazione mobile che porta sui tuoi dispositivi in portabilità tutto l’abbonamento Sky; NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky.

Altrimenti, in differita, agli orari sopra menzionati, sarà possibile vedere in streaming le qualifiche e la gara della MotoGP sul sito Web dedicato di TV8, il canale del digitale terrestre.

