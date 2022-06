Formula 1 GP Baku: come vedere in streaming tutta la programmazione

Questo weekend viaggeremo in Azerbaijan per vedere tutta la programmazione della nuova tappa della Formula 1 2022. L’adrenalina sta aumentando sempre di più e sta raggiungendo livelli mai visti per i tre appuntamenti in pista.

Prove libere, qualifiche e gare in questa tre giorni saranno davvero all’ultimo pneumatico. Sulle loro monoposto i piloti combatteranno fino in fondo sul circuito di Baku, uno dei più particolari della Formula 1.

Infatti, mai nessuno è riuscito a ripetersi negli anni. Molto probabilmente la sua struttura, le curve e i rettilinei non garantiscono al pilota le stesse performance di anno in anno. Ecco perché la tensione è sempre molto alta prima della gara.

Scopriamo insieme il calendario completo del GP di Baku e come vedere al meglio le gare in programma live streaming. Prima di tutto però, per fare questo è importante scegliere una buona VPN. Ad esempio, NordVPN vi permetterà non solo di fruire dei contenuti se siete all’estero, ma anche migliorandone la fluidità e la velocità.

Formula 1: il calendario completo del GP Baku

Come sempre, da oggi e fino a domenica 12 giugno assisteremo a una programmazione molto serrata della Formula 1. Anche questa volta, come di consueto, a Baku i piloti dovranno provare la pista durante le prove libere per poi combattere per le prime posizioni sulla griglia di partenza durante le qualifiche.

Ovviamente, durante la gara l’obiettivo sarà quello di portare a casa il podio o, almeno, più punti possibili. Tutti non vedono l’ora che questo appuntamento con la Formula 1 abbia inizio. Quindi, per non perderci nulla del GP Baku in Azerbaijan, ecco il calendario completo.

Venerdì 10 giugno

Ore 9:30 conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 10:30 prove libere F2

Ore 12:45 Paddock Live

Ore 13:00 prove libere 1 F1

Ore 14:00 Paddock Live

Ore 14:25 qualifiche F2

Ore 15:30 Paddock Live

Ore 16:00 prove libere 2 F1

Ore 17:00 Paddock Live

Ore 17:30 Paddock Live Show

Ore 10:40 conferenza stampa team (differita)

Ore 11:25 Sprint Race F2

Ore 12:45 Paddock Live

Ore 13:00 prove libere 3 F1

Ore 14:00 Paddock Live

Ore 15:15 skymotori

Ore 15:30 Paddock Live

Ore 16:00 qualifiche F1 ()

Ore 17:15 Paddock Live

Ore 17:45 Paddock Live Show

ore 18:30 qualifiche F1 – Differita su TV8

Ore 9:00 Feature Race F2

Ore 11:30 Drivers Parade F1

Ore 12:00 Paddock Live Gara

Ore 13:00 Gara F1

Ore 15:00 Paddock Live

Ore 15:30 Paddock Live – skymotori

Ore 17:00 Race Anatomy

Ore 18:00 Gara F1 – Differita su TV8

Dove e come vedere il GP di Azerbaijan in streaming

Se sei in viaggio o desideri vedere la nuova tappa della Formula 1 del GP di Azerbaijan, allora dovrai sottoscrivere un abbonamento con Sky. Infatti, anche quest’anno è la Pay TV ad avere l’esclusiva per trasmettere le gare. In streaming, ecco le soluzioni possibili:

Sky Go , l’app che porta sempre con te l’abbonamento a Sky;

, l’app che porta sempre con te l’abbonamento a Sky; NOW TV , la piattaforma di streaming gestita da Sky;

, la piattaforma di streaming gestita da Sky; TV8 sul sito Web dedicato allo streaming.

Se per qualsiasi motivo ti trovi all’estero o vuoi migliorare la qualità della tua connessione internet allora devi assolutamente utilizzare una VPN. Con NordVPN avrai accesso a tantissimi server ottimizzati per lo streaming. In più potrai collegarti a qualsiasi contenuto anche in Paesi dove vige la censura.

Nondimeno esistono alcuni Channels che offrono le gare della Formula 1 in live streaming. Grazie a NordVPN potrai collegarti a uno di questi e goderti tutta la programmazione del GP di Baku direttamente dal tuo dispositivo:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

NBC Sports 🇺🇸 (free);

Sky Sports 🇬🇧(paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (paid);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (paid);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

RTS 🇨🇭 (free);

Cosmote OTT 🇬🇷 (paid);

Alpha TV 🇬🇷 (free);

Duna TV 🇮🇹 (paid);

RaiPlay 🇮🇹 (free);

RTBF 🇧🇪 (free);

TV Globo 🇧🇷 (paid);

Canal+ 🇫🇷 (paid).

