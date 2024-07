Tutto Vero Tasso Zero MediaWorld: ecco le 5 migliori offerte

Da MediaWorld sono disponibili le offerte del nuovo volantino Tutto Vero Tasso Zero. Fino al 31 luglio gli utenti avranno la possibilità di acquistare uno o più articoli scegliendo il finanziamento a tasso zero in 20 rate mensili, con il primo pagamento a partire da ottobre 2024.

Per rendervi la scelta più semplice, abbiamo preparato una lista con le 5 migliori offerte disponibili, così da avere una panoramica subito chiara del tenore della promozione. Nell’elenco che segue figurano un iPhone dello scorso anno, un PC tuttofare, uno Smart TV extra-large, una lavatrice dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e un aspirapolvere senza filo Dyson di nuova generazione.

Le 5 migliori offerte del volantino Tutto Vero Tasso Zero di MediaWorld

