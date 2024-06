TUTTO intelligente con la presa smart TP-Link Tapo P105 a 10€

Vuoi anche tu una casa domotica dove puoi controllare i tuoi dispositivi anche da remoto con il tuo smartphone o con la voce? Allora vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello la presa smart TP-Link Tapo P105 a soli 10,44 euro, invece che 15,99 euro.

Anche se potresti visualizzare solo uno sconto del 5% tieni presente che sul prezzo di listino in realtà lo sconto è del 35%. Dunque oggi puoi fare un acquisto straordinario a un prezzo decisamente vantaggioso. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo semplicissimo da installare e di un’utilità incredibile.

TP-Link Tapo P105: la presa smart delle meraviglie

Grazie al suo design compatto la puoi attaccare a qualsiasi presa facendo in modo che ogni dispositivo collegato diventi subito intelligente. E così lo potrai controllare con il tuo smartphone scaricando l’app dedicata anche mentre sei lontano da casa. Puoi controllare i consumi, programmare l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati e impostare un timer.

È compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant per goder ti un’esperienza ancora più smart. Puoi addirittura simulare la tua presenza in casa facendo accendere spegnere alcuni apparecchi collegati, come la TV o le lampade, in orari casuali. Funziona tranquillamente sia con i dispositivi Android che con quelli iOS.

Fai alla svelta perché a questo prezzo non potrà durare a lungo. È uno dei prodotti più acquistati. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua presa smart TP-Link Tapo P105 a soli 10,44 euro, invece che 15,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.