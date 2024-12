Tutte le partite del Mondiale per Club 2025 in streaming gratis su DAZN

Oltre alla finale della Coppa Intercontinentale, DAZN si sta preparando per trasmettere in streaming gratis tutte le partite del Mondiale per Club 2025. Un accordo con FIFA che ha permesso a quest’ultima di integrare la sua piattaforma FIFA+ all’interno della piattaforma del colosso dell’intrattenimento sportivo.

Si tratta di un’importante iniziativa che permette a molti utenti di accedere al calcio senza dover pagare alcun abbonamento. È già pronto il calendario ufficiale degli incontri con il primo match il 14 giugno 2025.

Il Calendario Completo delle partite del Mondiale per Club 2025 su DAZN

Vediamo quindi tutto il calendario completo delle partite del Mondiale per Club FIFA 2025 trasmesse in streaming gratis su DAZN.

14 giugno 2025 20:00 – Al Ahly vs Inter Miami – Miami

15 giugno 2025 12:00 – Bayern Monaco vs Auckland City – Cincinnati 12:00 – PSG vs Atletico Madrid – Los Angeles 18:00 – Palmeiras vs Porto – New York 19:00 – Botafogo vs Seattle Sounders – Seattle

16 giugno 2025 15:00 – Chelsea vs Club Leon – Atlanta 18:00 – Boca Juniors vs Benfica – Miami 21:00 – Flamengo vs Espérance – Philadelphia

17 giugno 2025 12:00 – Fluminense vs Borussia Dortmund – New York 12:00 – River Plate vs Urawa – Seattle 18:00 – Monterrey vs Inter – Los Angeles 18:00 – Ulsan vs Mamelodi Sundowns – Orlando

18 giugno 2025 12:00 – Manchester City vs Wydad – Philadelphia 15:00 – Real Madrid vs Al Hilal – Miami 18:00 – Pachuca vs Salisburgo – Cincinnati 21:00 – Al Ain vs Juventus – Washington

19 giugno 2025 12:00 – Palmeiras vs Al Ahly – New York 15:00 – Inter Miami vs Porto – Atlanta 15:00 – Seattle Sounders vs Atletico Madrid – Seattle 18:00 – PSG vs Botafogo – Los Angeles

20 giugno 2025 12:00 – Benfica vs Auckland City – Orlando 14:00 – Flamengo vs Chelsea – Philadelphia 17:00 – Club Leon vs Esperance – Nashville 21:00 – Bayern Monaco vs Boca Juniors – Miami

21 giugno 2025 12:00 – Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund – Cincinnati 12:00 – Inter vs Urawa – Seattle 18:00 – River Plate vs CF Monterrey – Los Angeles 18:00 – Fluminense vs Ulsan – New York

22 giugno 2025 12:00 – Juventus vs Wydad – Philadelphia 15:00 – Real Madrid vs Pachuca – Charlotte 18:00 – Salisburgo vs Al Hilal – Washington 21:00 – Manchester City vs Al Ain – Atlanta

23 giugno 2025 12:00 – Atletico Madrid vs Botafogo – Los Angeles 12:00 – Seattle Sounders vs PSG – Seattle 21:00 – Inter Miami vs Palmeiras – Miami 21:00 – Porto vs Al Ahly – New York

24 giugno 2025 14:00 – Auckland City vs Boca Juniors – Nashville 15:00 – Benfica vs Bayern Monaco – Charlotte 21:00 – Club Leon vs Flamengo – Orlando 21:00 – Esperance vs Chelsea – Philadelphia

25 giugno 2025 15:00 – Borussia Dortmund vs Ulsan – Cincinnati 15:00 – Mamelodi Sundowns vs Fluminense – Miami 18:00 – Urawa vs CF Monterrey – Los Angeles 18:00 – Inter vs River Plate – Seattle

26 giugno 2025 15:00 – Juventus vs Manchester City – Orlando 15:00 – Wydad vs Al Ain – Washington 20:00 – Al Hilal vs Pachuca – Nashville 21:00 – Salisburgo vs Real Madrid – Philadelphia



Calendario dell’Inter

Ecco il calendario ufficiale delle partite dell’Inter durante il Mondiale per Club 2025 in diretta streaming gratis su DAZN.

17 giugno 2025 18:00 – Inter vs Monterrey – Los Angeles

21 giugno 2025 12:00 – Inter vs Urawa Red Diamonds – Seattle

25 giugno 2025 18:00 – Inter vs River Plate – Seattle



Calendario della Juventus

Ecco il calendario ufficiale delle partite della Juventus nel Mondiale per Club 2025, in streaming gratis su DAZN.

18 giugno 2025 21:00 – Juventus vs Al Ain – Washington

22 giugno 2025 12:00 – Juventus vs Wydad Casablanca – Philadelphia

26 giugno 2025 15:00 – Juventus vs Manchester City – Orlando