DAZN: tutto il Mondiale per Club FIFA 2025 Gratis

È arrivata la conferma ufficiale. DAZN ha acquisito i diritti esclusivi per la trasmissione del Mondiale per Club FIFA 2025. Questo accordo rappresenta una pietra miliare nel panorama sportivo globale e per la piattaforma di streaming live. L’annuncio è stato pubblicato il 4 novembre 2024, in occasione del sorteggio della manifestazione che avrà luogo oggi, 5 dicembre 2024, a Miami.

Il torneo si svolgerà a partire dal 15 giugno e fino al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Parteciperanno 32 tra i migliori club del mondo, con 63 partite che verranno trasmesse gratuitamente in diretta streaming proprio su DAZN in più lingue. Una fantastica notizia per gli appassionati di calcio che ancora non hanno sottoscritto uno degli abbonamenti disponibili della piattaforma.

I dettagli dell’accordo tra FIFA e DAZN

Il Mondiale per Club FIFA 2025 verrà trasmesso gratuitamente in diretta streaming su DAZN. Ecco i dettagli che l’accordo comporta tra le due parti:

accessibilità : tutte le partite del torneo dovranno essere disponibili gratuitamente, assicurando così l’accesso al calcio a livello globale con la possibilità per l’azienda di streaming di sublicenziare i diritti a emittenti locali;

: tutte le partite del torneo dovranno essere disponibili gratuitamente, assicurando così l’accesso al calcio a livello globale con la possibilità per l’azienda di streaming di sublicenziare i diritti a emittenti locali; integrazione con FIFA+: questo accordo prevede l’integrazione della piattaforma FIFA+ nella piattaforma DAZN, offrendo così contenuti storici e replay delle partite FIFA, arricchendo notevolmente l’offerta e l’esperienza per gli utenti.

Gianni Infantino, presidente di FIFA, ha dichiarato pubblicamente che il Mondiale per Club FIFA 2025 sarà “il torneo di calcio per club più accessibile di sempre“.

Shay Segev, CEO di DAZN, ha sottolineato che la loro “è l’unica piattaforma di streaming sportivo che ha una reale portata globale, con una tecnologia leader a livello mondiale e un obiettivo unico, quello di offrire la migliore esperienza digitale a tutti gli appassionati di sport“.

Questo accordo si aggiunge al progetto di trasmettere gratuitamente alcuni big match di Serie A su DAZN.

Le squadre scelte per il Mondiale per Club FIFA 2025

Vediamo ora le 32 formazioni qualificate per il Mondiale per Club FIFA 2025 che verrà trasmesso in diretta streaming, con le sue 63 partite totali, da DAZN gratuitamente per tutti. Sono divise in quattro urne, in vista del sorteggio:

Fascia 1 Real Madrid Bayern Monaco Manchester City Psg Flamengo Palmeiras River Plate Fluminense

Fascia 2 Chelsea Borussia Dortmund Inter Porto Atletico Madrid Benfica Juventus Salisburgo

Fascia 3 Al-Hilal Ulsan HD Al Ahly Monterrey Leon Wydad Casablanca Boca Juniors Botafogo

Fascia 4 Urawa Red Diamonds Al-Ain ES Tunis Seattle Sounders Inter Miami Auckland City Mamelodi Sundowns Pachuca