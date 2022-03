Tutte le ULTIME novità dal mondo Apple

Lo show di martedì scorso di casa Apple ha portato grosse novità per gli appassionati della mela. Durante il Peek Performance infatti, abbiamo osservato diversi nuovi prodotti interessanti come iPhone SE (2022), iPad Air di nuova generazione, Mac Studio e Studio Display. Si è parlato anche dei grandi successi accorsi con Apple TV+, il servizio della mela dedicato all'entertainment on demand.

Facciamo ora il punto su queste novità in un grande articolo riassuntivo, buona lettura.

Cosa ha svelato Apple di recente?

Certo, ci sono tantissimi nuovi dispositivi prossimi al debutto, ma adesso ci focalizzeremo solo su quelli usciti in questa prima parte dell'anno.

Nuove cover e cinturini primaverili

Questi gadget sono passati in sordina, ma sappiate che la mela ha reso disponibili dei nuovi colori per le cover di iPhone 13, 13 Mini, Pro e Max, nonché nuovi cinturini per l'orologio. Abbiamo anche delle tinte bicolor per le periferiche da scrivania. Curiosamente però, l'azienda ha tolto dal commercio l'iMac da 27″ con Intel.

Chip M1 Ultra, Mac Studio e Studio Display

Questo processore è stata la vera star dell'evento: parla di un SoC per piataforme desktop, capace di generare 20 core per la CPU e 64 GB di GPU e un Neural Engine a 32 core. Non manca poi una versione “maxata” con 8 TB di disco, 128 GB di memoria unificata. Il Mac Studio, l'unico PC che può reggere questa potenza, parte da 2359€ con SoC M1 Max.

Il pannello correlato si chiama Studio Display, ed è un monitor da 27″ con Apple A13 Bionic, webcam da 12 Mpx con Center Stage, 6 speaker, 4 woofer e 3 microfoni con Spatial Audio. Risoluzione 5K e design in alluminio unibody: parte da 1799€.

iPhone SE (2022)

Qui ci troviamo di fronte ad un device di fascia media con SoC Bionic A15, modem 5G, un GB di RAM e un comparto fotografico aggiornato (solo nel software). Design ereditato dal modello 2020 e arriva in tre colorazioni: Midnight, Starlight e Product(RED).

iPad Air (2022)

Anche qui, l'iPad subisce un restyling solo dal punto di vista delle prestazioni: esteticamente è identico ma ha il modem 5G e il SoC M1 già visto sulle versioni Pro dello scorso anno e nei Mac del 2020.

Infine, troviamo iPhone 13 in verde e iPhone 13 Pro in verde alpino, semplicemente meravigliosi.

Cosa ne pensate? Cosa vi ha colpito di più?