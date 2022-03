Studio DIsplay: ecco il GROSSO difetto del monitor di Apple

Apple ha tolto i veli allo Studio Display pochi giorni fa, durante l'evento Peek Performance. Questo pannello è dotato di specifiche strabilianti che solitamente non si trovano sui modelli competitor.

Per chi non lo sappesse, il nuovo display di Apple è dotato di una snapper selfie con Center Stage, altoparlanti, tante porte USB di tipo C, tre microfoni di qualità professionale, Spatial Audio e il chip A13 Bionic. Ciò che molti non sanno però, è che anche lo Studio Display ha anche un grave difetto. Vi invitiamo a prestare attenzione a ciò che leggerete per non pentirvi in seguito del vostro acquisto.

Studio Display: il supporto non si può cambiare

L'OEM di Cupertino vende lo Studio Display con tre supporti tra cui scegliere. C'è uno che si regola in inclinazione, uno in altezza e uno che serve per il montaggio tramite VESA. I prezzi partono da 1799€ da noi, mentre negli USA da 1499$. Ciò che molti utenti non sanno, tuttavia, è che l'opzione di supporto che scelgono è definitiva, quidi non si può cambiare.

Praticamente, si potrebbe anche ipotizzare un cambio di supporto nel futuro, ma in realtà Apple non lo consente. L'azienda ha dichiarato che quando si sceglie un supporto, questo viene saldato alla scocca del monitor e non potrà più essere staccato. Come si suol dire… “un supporto è per sempre“.

Ora, voi vi starete domandando: e perché? Che senso ha? La mela avrebbe potuto rendere i diversi supporti intercambiabili nel corso del tempo… anzi, questa mossa avrebbe portato – in prospettiva – maggiori ricavi nel tempo, magari vendendo i supporti in separata sede.

Invece, d'altro canto, ha deciso che i futuri acquirenti si sarebbero dovuti attenere semplicemente alla loro scelta iniziale. L'unica alternativa è quella di… comprare un altro Studio Display (follia, visti i prezzi). Fate attenzione alla vostra opzione.