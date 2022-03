Mac Studio contro Mac Mini: le principali differenze

Apple ha svelato la nuova proposta premium alla gamma di computer desktop della compagnia: il Mac Studio. Rivelato per la prima volta da 9to5Mac, questo è un device premium per content creator e professionisti dell'imaging che necessitano di potenza bruta per il loro lavoro.

Questo nuovo computer si colloca un gradino sopra il Mac mini, con nuovi chip e un design differente. Creato pensando agli utenti professionali, è diventato una via di mezzo tra la variante mini e quella Pro.

Ecco tre modi in cui Mac Studio si distingue da Mac mini:

Mac Studio presenta un design più generoso rispetto a quello del mini per contenere il suo hardware più potente e un sistema di raffreddamento migliorato. Offre due chipset (a scelta): M1 Max o M1 Ultra. Gli utenti che scelgono lo Studio con un chip M1 Ultra avranno effettivamente un terminale più pesante.

La mela ha anche svelato un monitor premium incredibile. Sulla parte anteriore del terminale sono presenti due porte USB-C (Thunderbolt 4) e uno slot per schede SD. Sul retro sono presenti un jack per le cuffie, quattro porte Thunderbolt 4, una connessione Ethernet da 10 GB, due porte USB-A, una HDMI e uno slot da 3,5 mm.

La cosa fantastica del nuovo desktop è che si possono collegare fino a quattro Pro Display XDR e una TV 4K. Apple sta inoltre rilasciando il suo nuovo Studio Display insieme al Mac Studio.

Il computer per impostazione predefinita verrà fornito con il chip M1 Max, lo stesso che si trova nei MacBook Pro 2021. Per gli utenti che necessitano di più potenza, c'è la possibilità di passare al nuovissimo SoC M1 Ultra. Questo processore combina due M1 Max.

Non è un segreto che questo dispositivo non sia pensato per l'utente quotidiano. La quantità di energia non è qualcosa di cui la maggior parte delle persone ha bisogno.

Secondo il colosso di Cupertino, un Mac Studio con M1 Ultra può gestire in fase di editing 18 stream di video 8K ProRes 422, qualcosa che nessun altro device al mondo può fare. Inoltre, la sua scheda grafica contiene una quantità di memoria da record fino a 128 GB. La scheda grafica per workstation più potente disponibile oggi ha solo 48 GB, un punto di svolta per i professionisti e per i creator.

In conclusione, la versione Studio è un dispositivo incredibilmente potente, se ve la potete permettere. Cosa ne pensate del Mac Studio?