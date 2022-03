iPhone SE 5G, la novità è in preordine su Amazon: ecco dove

I nuovi iPhone SE 5G di terza generazione, modello 2022, sono disponibili finalmente in preordine su Amazon. A disposizione un sacco di versioni, con spedizioni a partire dal 18 marzo. Scegli il tuo preferito, di seguito tutti quelli disponibili.

iPhone SE 5G: partito il preordine su Amazon

Per semplificare la scelta, ho diviso i dispositivi per tagli di memoria. Se non li vedi disponibili, continua a provare, sono in fase di arrivo. Eccoli tutti:

64GB di storage a 529€: nero, bianco e rosso

128GB di storage a 579€: nero, bianco e rosso

256GB di storage a 699€: nero, bianco e rosso

Il nuovo melafonino economico ha un design retrò, quello ancora molto apprezzato dai più, ma un hardware nuovo e molto più potente. Ottimo compromesso fra qualità e prezzo per chi desidera entrare nel mondo della mela morsicata continuando a strizzare l'occhio al budget.

Come anticipato, i preordini di iPhone SE 5G partono oggi su Amazon, con prime consegne a partire dal 18 marzo. Naturalmente, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.