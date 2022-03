iPad Air 2022 con chip M1 in preordine su Amazon: ecco dove

I nuovi iPad Air 2022, con a bordo il potente chip M1, sono disponibili in preordine su Amazon con spedizioni a partire dal 18 marzo. Eccoli tutti.

iPad Air 2022 con chip M1: aperti i preordini su Amazon

Ecco tutti i nuovi modelli del celeberrimo tablet della mela morsicato, quest'anno equipaggiato con potentissimo chip. Ecco un recap dei prezzi:

modello WiFi: 64GB a 699€; 256GB a 869€;

modello WiFi + Cellular 5G: 64GB a 869€; 256GB a 1039€.

Sono in fase di arrivo, se non li vedi continua a provare il link:

A disposizione in preordine ci sono i colori Galassia, Azzurro, Grigio Siderale, Rosa e Viola. Devi solo scegliere quale taglio di memoria e configurazione di rete risponde meglio alle tue esigenze. Con un dispositivo così potente, la produttività in mobilità non conosce più limiti.

I preordini su Amazon del nuovo iPad Air 2022 con chip M1 partono oggi mentre le prime spedizioni arriveranno a partire dal 18 marzo. Naturalmente, le stesse sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.