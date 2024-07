Tutta la saga LEGO Star Wars per PS5 a 13€: SCONTO FOLLE su Amazon!

Se sei un fan di Guerre Stellari e dei mattoncini LEGO, questa è un’offerta che proprio non puoi perdere! LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker per PlayStation 5 è scontatissimo su Amazon, arrivando ad appena 13,28€. Questo è al limite dell’errore di prezzo dato che di listino costa 59,99€!

Tutte le caratteristiche di LEGO: Star Wars “The Skywalker Saga”

Per la prima volta nella serie LEGO Star Wars, potrai esplorare liberamente i pianeti più iconici della saga, da Tatooine a Coruscant. Inoltre, il gioco mette a disposizione dei giocatori centinaia di personaggi e veicoli, offrendo una vasta gamma di possibilità. Dai Jedi ai Sith, passando per droidi e cacciatori di taglie, ognuno con le proprie peculiarità che possono essere utilizzate per risolvere enigmi e affrontare sfide. Inoltre, è possibile pilotare una vasta gamma di veicoli, dai caccia stellari ai podracer, per vivere avventure adrenaliniche e mozzafiato.

Ovviamente, il tutto è guarnito dall’umorismo travolgente tipico dei giochi LEGO, presente in ogni angolo di questa epica avventura. Le situazioni comiche e le battute dei personaggi rendono il titolo perfetto per i giocatori di tutte le età.

Il gioco offre anche un’esperienza personalizzabile, permettendo ai giocatori di scegliere da quale trilogia iniziare l’avventura, creare il proprio personaggio e personalizzarne l’aspetto. La modalità libera consente di esplorare la galassia senza vincoli, sperimentando tutte le possibilità offerte dal gioco e creando un’avventura su misura.

Ma perché scegliere di giocare a LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker? Prima di tutto, offre un’esperienza unica nel vivere l’universo di Star Wars in un modo completamente nuovo; poi, al prezzo di soli 13,28€, non potrai davvero fartelo scappare!