Esperti in sicurezza informatica hanno scoperto un malware che dal 2021 sta agendo indisturbato nei telefoni di molti utenti, ignari della cosa. La cosa sconcertante è che nemmeno le più sofisticate suite di protezione sarebbero in grado di individuarlo. In pratica, il tuo smartphone potrebbe essere infetto dal 2021.

Il protagonista in questione è il famigerato spyware Pegasus, sviluppato da NSO Group, un’azienda israeliana di cyber-intelligence. Questo malware è stato progettato per infiltrarsi silenziosamente nei dispositivi iOS e Android. Quindi nessuno è al sicuro. Lo fa sfruttando vulnerabilità zero-days sconosciute ai produttori.

Pegasus è così pericoloso da essere in grado di attivarsi senza bisogno di alcuna interazione dell’utente. Così il tuo smartphone potrebbe essere infetto da tempo, rendendo la difesa estremamente difficile. Le sue caratteristiche allarmanti sono fondamentalmente quattro:

sfrutta vulnerabilità zero-day; utilizza attacchi zero-click; compromette un iPhone con un semplice iMessage, anche se non aperto; permette l’accesso non autorizzato ai dati personali dell’utente.

Smartphone infetto da Pegasus? Un’app promette di smascherarlo

Esiste però un’app che promette di smascherare Pegasus se il tuo smartphone ne è infetto. L’applicazione è stata sviluppata da iVerify, una società di sicurezza mobile, che ha creato la funzionalità “Mobile Threat Hunting” all’interno dell’app omonima. I risultati sono stati sorprendenti.

L’app è stata testata su 2500 dispositivi e ha scoperto 7 casi di infezione da Pegasus. Inoltre, alcune infezioni risalivano al 2021, dimostrando la persistenza di questa minaccia e la sua insidiosità. Come puoi proteggere il tuo dispositivo da questo spyware?

Al momento gli esperti consigliano solamente il download e l’installazione di iVerify. Disponibile per iOS e Android, costa solo 99 centesimi, e assicura di capire se il tuo smartphone è infetto oppure no da Pegasus.

Potresti non considerarti un obiettivo tipico di Pegasus. Tuttavia la minaccia è reale e in continua evoluzione. Ecco perché il consiglio degli esperti è quello di adottare tutte le protezioni del caso per non compromettere i propri dati e le proprie informazioni.