Aggiornate subito i vostri iPhone, c'è uno spyware PERICOLOSO in rete

In queste ore è arrivato un nuovo aggiornamento per iOS (da scaricare sui vostri iPhone, e non solo) che porta con sé tanti piccoli miglioramenti al sistema operativo e corregge una vulnerabilità contro lo spyware “Pegasus” di cui si discute online in questi giorni. Noi vi consigliamo di correre a scaricare il firmware dalle impostazioni per non trovarvi in situazioni spiacevoli.

iPhone, iPad e non solo: attenzione allo spyware “Pegasus”

Andiamo con ordine: Apple ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi dispositivi (iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch). Di fatto, questo software serve per risolvere due vulnerabilità chiamate “zero-day” perché sono falle di sicurezza sconosciute al fornitore del sistema operativo (in questo caso, Apple) e quindi non ancora risolte. In poche parole, sono una seria minaccia per i vostri device, perché i cybercriminali possono sfruttare ciò per accedere ai vostri dati sensibili (e non solo).

Le vulnerabilità si chiamano CVE-2023-41064 e CVE-2023-41061 e possono rischiare di compromettere i vostri terminali attraverso malware o spyware. Gli hacker più esperti potrebbero perfino assumere il controllo dei dispositivi altrui. Sono criticità segnalate per la prima volta dal Citizen Lab,. un gruppo di ricerca che si occupa proprio di scovare falle nei s.o. dei vari brand. Il gruppo di ricerca della Munk School of Global Affairs & Public Policy dell’Università di Toronto ha dichiarato che i criminali hanno usato questo problema per installare il famigerato spyware “Pegasus” che infetta i telefoni e ruba dati, foto, messaggi e registrazioni audio/video.

Noi vi consigliamo di aggiornare immediatamente i vostri gadget Apple, non solo iPhone, dunque. Non perdete tempo e correte ad installare il firmware.

