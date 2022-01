TSMC: guadagni RECORD, aspettative future al top

TSMC ha appena comunciato di aver ottenuto profitti record e pare che abbia grandi aspettative per i prossimi anni. Ecco cosa è emerso in queste ore.

TSMC: ecco i risultati dell'azienda

Il produttore di chip Apple TSMC ha registrato profitti record per il trimestre festivo, battendo tranquillamente le aspettative degli analisti. La società ha anche registrato una crescita dei ricavi su base annua del 24,1%, un quarto dei quali generato da Apple.

L'azienda, che produce i chip della serie Bionic e Silicon di Apple, afferma di avere grandi aspettative e grandi progetti per i prossimi anni. Ciò sarà ovviamente aiutato dal fatto che ci saranno più chip per i Mac in arrivo mentre l'OEM di Cupertino è al lavoro per completare la sua transizione di due anni ad Apple Silicon. Ecco cosa è emerso da un rapporto di Reuters:

La società di chip taiwanese TSMC prevede un'accelerazione della forte crescita nei prossimi anni a causa del boom della domanda di semiconduttori, poiché il gigante tecnologico giovedì ha registrato un profitto trimestrale record e ha affermato che prevede di spendere almeno un terzo in più rispetto allo scorso anno […] Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, uno dei principali fornitori Apple che ha anche clienti come Qualcomm, ha registrato un aumento del 16,4% dell'utile del quarto trimestre. La società ha affermato che prevede di aumentare la spesa in conto capitale tra $ 40 miliardi e $ 44 miliardi quest'anno. L'anno scorso ha speso 30 miliardi di dollari […] Con quello che definisce un “megatrend del settore pluriennale” di forte domanda di chip stimolata dalle nuove tecnologie, TSMC ha aumentato i suoi obiettivi di tasso di crescita annuale composto per i ricavi nei prossimi anni al 15%-20% dal 10%-15%.

Con le fonderie di semiconduttori che lottano per raggiungere la domanda, alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per un fenomeno di boom and bust, in cui la carenza viene infine invertita, con i produttori di chip che hanno investito eccessivamente e generato un'offerta eccessiva, portando a un calo dei prezzi.

TSMC afferma di non essere preoccupata per questo e si è dichiarata fiduciosa che la domanda di chip continuerà ad aumentare e che il suo vantaggio tecnico in processi sempre più piccoli ne garantirà il continuo successo.

“Anche se si verificasse una correzione, riteniamo che potrebbe essere meno volatile per TSMC a causa della nostra posizione di leadership tecnologica e del megatrend strutturale“, ha affermato il CEO CC Wei.

Il chipmaker ha cercato di diversificare la sua base di clienti, per essere meno dipendente da Apple, ma al momento non esiste un contendente ovvio per un competitor per l'attività del produttore di iPhone. La società ha già avviato la produzione pilota di chip a 3 nm che potrebbero essere utilizzati nel 2023 su iPhone e Mac.