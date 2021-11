Apple: la carenza di chipset durerà fino al 2022

Il più grande fornitore di iPhone di Apple ha appena affermato che la carenza di chipset trascinerà fino alla seconda metà del prossimo anno.

Apple: cosa succede con la fornitura?

Il principale fornitore di iPhone Foxconn ha appena dichiarato che si aspetta che la carenza di chip in corso continui anche nella seconda metà del prossimo anno, prolungando le lotte dei produttori, tra cui Apple, per stare al passo con la domanda dei consumatori, riporta il Wall Street Journal.

L'OEM di Cupertino ha affrontato la peggior carenza di chip negli ultimi trimestri, ma ora pare che questa abbia iniziato a incidere in modo significativo sull'attività dell'azienda solo nel trimestre più recente.

La carenza di componenti specifici e i vincoli di produzione legati alla crisi sanitaria in corso hanno avuto un impatto sulla disponibilità di iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. L'OEM di Cupertino ha affermato che nell'ultimo trimestre la carenza è costata $ 6 miliardi e prevede che l'impatto sarà ancora più significativo per le festività natalizie.

Foxconn è il più grande fornitore di “iPhone” di Apple e, sebbene alcuni rapporti suggeriscano che la produzione stia migliorando, è ancora molto lontana dall'essere del tutto normale. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la compagnia di Tim Cook sta incoraggiando i clienti ad effettuare gli ordini per le festività in anticipo per assicurarsi di riceverli in tempo per Natale e l'azienda ha fornito le date di “ordine” per alcuni dei suoi prodotti più popolari.

Morale della favola: se siete interessati a comprare nuovi articoli della mela… sbrigatevi.