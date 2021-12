TSMC: i chip a 2 nm arriveranno fra tre o quattro anni

TSMC prevede di lanciare la produzione dei chipset a 2 nm nel 2025: questo è quanto rivelato in queste ore da un recente report online.

Cosa sappiamo sui chipset a 2 nanometri di TSMC?

TSMC sta lavorando al lancio della sua tecnologia di processo a 3 nm l'anno prossimo, con la produzione a rischio del nodo già in corso. Ma ora, un nuovo rapporto ha suggerito che la società potrebbe già avere in programma di ridurre ulteriormente il suo nodo di processo.

Secondo un rapporto di WccFTech, il più grande produttore di chipset a contratto del mondo sta cercando di costruire un secondo impianto di produzione a 2 nm su un percorso d'oro vicino allo Zhonke Park a Taichung, Taiwan. A quanto pare, l'amministratore delegato della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, C.C. Wei ha fatto una visita a sorpresa al governo della città di Taichung la scorsa settimana. Il sindaco di Taichung, Shiow-Yen Lu, ha dichiarato che il costo per realizzare questa nuova fabbrica a 2 nm potrebbe essere l'incredibile cifra di 1 trilione di nuovi dollari taiwanesi (circa 36 miliardi di dollari USA).

Un altro grosso ostacolo è che i funzionari della città sono preoccupati per l'impatto ambientale di questa struttura. D'altra parte, il sito produttivo creerebbe anche una serie di nuovi posti di lavoro e porterebbe anche un afflusso di denaro nella regione, contribuendone al suo sviluppo. Pertanto, il sindaco ha suggerito che l'OEM di chip utilizzi energia rinnovabile per il fabbisogno elettrico di questo impianto.

Poiché la produzione di massa attraverso il suo processo a 3 nm dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2022, la produzione del processo a 2 nm potrebbe essere nel 2025. Con il nodo architettonico più piccolo, il numero di transistor all'interno del chip potrà essere nuovamente aumentato, rendendo questo ancora più efficiente dal punto di vista energetico. Tuttavia, è ancora troppo presto per dire se i piani per costruire il sito di produzione a 2 nm andranno effettivamente a buon fine, quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.