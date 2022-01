TSMC e MediaTek: la mossa per evitare le crisi future

TSMC e MediaTek assumeranno 10.000 dipendenti in più nella loro forza lavoro nel 2022: questo è quanto è emerso in queste ore da un recente report online.

TSMC e MediaTek senza freni: assumeranno 10.000 persone

Il 15 gennaio il media taiwanese Economic Daily News ha riferito che TSMC e MediaTek stanno cercando di reclutare altri 10mila dipendenti (rispettivamente 8000 dipendenti TSMC e 2000 MediaTek) nella loro forza lavoro per il 2022.

Per chi non lo sapesse, oltre ad essere conosciuti come i giganti della tecnologia nel settore della produzione di chip, TSMC e MediaTek sono anche le prime 2 società più quotate quotate alla Borsa di Taiwan. Oltre a portare avanti l'innovazione e il progresso nel settore tecnologico, entrambe svolgono anche un ruolo cruciale nell'economia regionale di Taiwan.

Per combattere la carenza di chip in corso, la più grande azienda produttrice di chip del mondo, TSMC ha annunciato nell'aprile 2021 che avrebbe investito 100 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni per aumentare la sua capacità di produzione di chip per soddisfare l'elevata domanda del mercato. Il denaro sarebbe stato investito nella costruzione di nuovi impianti a livello globale, nell'aumento della capacità di produzione negli impianti attuali e anche nell'incorporazione della nuova tecnologia di produzione di semiconduttori nelle sue macchine per una produzione più rapida.

Con l'emergere di più fabbriche, non sorprende nessuno che sia necessaria più manodopera per monitorare e far funzionare il tutto. Non di meno, ora prevede invece di assumere oltre 8000 persone. Per quanto riguarda gli altri dettagli, si dice che questa riveli di più sul suo piano nell'evento di reclutamento del campus di Taiwan che si terrà molto presto.

Per quanto riguarda MediaTek, l'azienda aveva 19.300 dipendenti a dicembre 2021 e, rispetto alla sua forza lavoro di 17.300 nell'aprile 2021, ha assunto 2000 dipendenti in più nell'arco di soli 8 mesi. Oggi è diventata una multinazionale con oltre 1000 dipendenti in India, circa 500 negli Stati Uniti e diversi ricercatori impiegati in tutto il Giappone e nel continente europeo.

Per quanto riguarda i numeri di vendita, il 2021 è stato un anno incredibile per la compagnia. Con il rilascio dei suoi chip Dimensity 1100 e Dimensity 1200, è riuscita a incassare 493,41 miliardi di NTD (17,91 miliardi di USD ) dei ricavi dello scorso anno e la crescita delle vendite ha raggiunto un nuovo picco del 53,1% su base annua (anno su anno).