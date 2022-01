Non solo chip: c'è carenza anche di ingegneri

Oltre alla carenza globale di chip, il prossimo grande problema che affliggerà i mercati internazionali è la mancanza di ingegneri qualificati per il lavoro.

Servono nuovi ingegneri, oltre a più chipset nel mercato internazionale

Non ci sono segni di un'attenuazione della carenza globale di chip in tempi brevi, e una delle ragioni alla base sembra peggiorare, non migliorare.

Gli esperti del settore affermano che la carenza di personale qualificato è un problema crescente, soprattutto gli ingegneri altamente qualificati necessari per progettare nuovi chip e risolvere problemi di fabbricazione per quelli sempre più complessi. Molteplici fonti citate dal WSJ indicano un divario crescente tra domanda e offerta.

I più grandi produttori di chip del mondo stanno lottando affinché i lavoratori assumano personale nelle strutture da oltre un miliardo di dollari che stanno costruendo in tutto il mondo per far fronte alla carenza di semiconduttori […] I nuovi impianti per la produzione di chip, noti come impianti di fabbricazione o “fab”, richiedono migliaia di ingegneri laureati per funzionare. I tecnici supervisionano e gestiscono il processo di produzione, mentre i ricercatori aiutano a innovare nuovi tipi di chip e modi per realizzarli.

A Taiwan, dove ha sede il produttore di chip Apple serie A e serie M TSMC, la crisi sta peggiorando ad un ritmo allarmante.

Secondo 104 Job Bank, a Taiwan, una potenza mondiale nella produzione di chip, il divario di reclutamento è al livello più alto da oltre sei anni. Un rapporto di agosto della piattaforma di reclutamento ha stimato che la carenza media mensile di lavoratori dei semiconduttori era di circa 27.700 dipendenti, in crescita del 44% rispetto all'anno precedente. Gli stipendi medi mensili nella produzione di chip sono saliti al livello più alto in oltre un decennio, afferma il rapporto.

“Il problema della carenza di talenti è diventato ancora più grave, principalmente a causa dell'aumento della domanda“, ha affermato Yao-Wen Chang, preside del College of Electrical Engineering and Computer Science della National Taiwan University, uno dei migliori programmi di ingegneria di Taiwan. “Non sono ottimista sul fatto che possiamo risolvere completamente questo problema“.

Mentre Apple esegue la progettazione dei chip internamente, TSMC ha ancora bisogno degli ingegneri per gestire gli impianti. Un esperto afferma che il livello di competenza necessario è in costante aumento.

A Taiwan, la mancanza di ingegneri altamente qualificati potrebbe far fallire gli sforzi per rimanere all'avanguardia della tecnologia avanzata poiché i semiconduttori diventano più complessi. “Abbiamo bisogno di più dottorati che partecipino anche alla prossima generazione per l'industria dei semiconduttori”, ha affermato Terry Tsao, direttore marketing globale dell'associazione industriale SEMI e presidente della sua filiale di Taiwan.

C'è una sfida particolare nell'attirare gli ingegneri del software verso la produzione di chip, poiché il ruolo è molto dietro le quinte, senza alcuna capacità di indicare un prodotto finito nel modo in cui può farlo uno sviluppatore di app di consumo.

Santosh Kurinec, professore al Rochester Institute of Technology, ha affermato che il numero di studenti iscritti al programma universitario di ingegneria elettrica della scuola è diminuito costantemente, da circa 50 a metà degli anni '80 a circa 10 oggi. “Alcuni vogliono creare un'app per Google, Facebook e altri”, ha detto.

Gli Stati Uniti sono particolarmente svantaggiati a causa dei rigidi limiti al numero di ingegneri stranieri che possono beneficiare dei visti necessari per lavorare nel Paese.

Apple afferma che i vincoli di fornitura causati dalla carenza globale di chip sono costati all'azienda 6 miliardi di dollari nel quarto trimestre fiscale dell'azienda.