Secondo recenti rapporti, TSMC darà priorità alla fornitura di chip per autoveicoli e agli ordini di Apple nel terzo trimestre del 2021. Tuttavia, il produttore taiwanese fornirà anche SoC per PC, server e molto altro ancora.

TSMC: più attenzione sui prodotti destinati ad Apple

TSMC cerca di risolvere i problemi di carenza di chip nel mercato. A tal fine, l'azienda deve scegliere gli ordini in base alla redditività e ad altri motivi.

C'è stata una massiccia carenza di semicnoduttori nell'industria automobilistica che ha causato il ritardo di almeno 1 milione di auto intelligenti. Le vendite globali dell'industria automobilistica nel 2021 risulteranno essere ridotte di 60 miliardi di dollari. Inoltre, si prevede che la carenza globale di chip per autoveicoli continuerà per almeno sei mesi.

Il chipmaker ha già iniziato a produrre una nuova generazione di chip Bionic A15 per il prossimo iPhone 13. In termini di scala, la domanda di questo chip è superiore a quella del Bionic A14 dello scorso anno. Allo stesso tempo, a causa dell'impatto della pandemia sull'industria manifatturiera mondiale, Apple e TSMC hanno anche deciso di tagliare il piano di produzione dell'iPhone 12 per lasciare il posto al nuovo iPhone 13.

Secondo l'ultimo rapporto del DigiTimes, la compagnia si prepara a fornire chip a 3 nm al colosso di Cupertino nella seconda metà del 2022. Tuttavia, nei prossimi mesi, prevede di iniziare a produrre prima i SoC a 4 nm. Inoltre, DigiTimes ha anche sottolineato che il nuovo processore a 3 nm vedrà un miglioramento delle prestazioni del 15% rispetto alla generazione precedente, aumentando l'efficienza del 30%. Entrerà nella produzione di massa alla fine del 2022.

Apple ha precedentemente prenotato la capacità di produzione iniziale dei chip a 4 nm di TSMC per i SoC della serie M dei suoi futuri computer Mac e recentemente ha effettuato un gran numero di ordini con TSMC per la realizzazione dell'A15 destinato alla gamma di melafonini 2021.

TSMC afferma che la sua tecnologia N3 diventerà la più avanzata al mondo che può essere prodotta in serie nella seconda metà del 2022.

