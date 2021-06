TSMC pare che stia prendendo in considerazione l'ipotesi di realizzare un impianto per la produzione di chipset anche in Giappone. Questo è quanto si evince da un recente report trapelato online in queste ore.

TSMC vuole espandersi anche in terra nipponica

Sembra che TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) stia considerando di costruire il suo primo impianto di produzione di chip in Giappone. La notizia arriva mentre Tokyo sta sollecitando le aziende ad espandere la loro produzione di semiconduttori all'interno del Paese.

Secondo un rapporto proveniente da NikkeiAsia, il più grande produttore di chip a contratto del mondo, che è anche un fornitore chiave per il gigante tecnologico giapponese Sony, sta attualmente valutando la costruzione di un impianto nella prefettura di Kumamoto. Al momento, l'azienda sta prendendo in esame di costruire un sito nel Giappone occidentale, secondo fonti vicine alla questione. In particolare, la posizione del sito renderebbe gli impianti vicini a una delle grandi fabbriche di Sony.

In altre parole, quest'ultimo potrebbe ricevere aiuto dal primo per soddisfare l'elevata domanda di sensori di immagine, microcontrollori automobilistici e altri chip. Una delle fonti ha affermato che “TSMC sta considerando una proposta del governo giapponese per costruire una fabbrica di chip avanzata in Giappone, sebbene non sia ancora pienamente impegnata e finalizzata“. In particolare, l'impianto sarebbe il primo sito di produzione di chip di TSMC in Giappone, con aziende della regione che rappresentano il 4,7% delle sue entrate nel 2020.

Inoltre, ciò segnerebbe anche un importante cambiamento nella strategia dell'azienda di mantenere la produzione solo nel suo paese d'origine, Taiwan. Allo stesso modo, TSMC sta anche costruendo una fabbrica per i chip negli Stati Uniti a causa della pressione di Washington, che ha anche sollecitato le aziende a costruire impianti di semiconduttori nella regione proprio come pare che avverrà a Tokyo. Un'altra fonte ha aggiunto che “Uno dei motivi principali per cui TSMC ha scelto questa posizione è perché il suo grande cliente giapponese Sony ha uno stabilimento lì“.

Elettronica