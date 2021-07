Sei in cerca di un mouse da gaming? Il fantastico Trust GTX 144 Rexx è in promozione su Amazon a soli 29,99€. Con il ribasso del 25% risparmi dieci euro sul prezzo di listino e acquisti una favola di dispositivo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Trust GTX 144 Rexx: fantastico per ogni esigenza

Se passi davvero tante ore davanti al computer e a fine serata arrivi con dolore alle mani e al polso, sai bene che devi acquistare un nuovo mouse. In questa categoria non possono che tornarti utili i modelli verticali ossia quelli appositamente studiate per garantire una posizione degli arti indolore.

Se poi sei anche un gamer, il Trust GTX 144 Rexx è ciò che fa per te perché è stato studiato appositamente per questo motivo. Semplice ma completo di tutto, è perfetto se utilizzi la mano destra.

Sulla sua superficie hai ben 6 tasti interamente programmabili mediante il software dedicato. Sono compresi i due dedicati all'azionamento con il pollice. Non ignorare neanche la rotellina di scorrimento che è uno spasso.

Hai ancora dubbi? Allora sappi che i DPI ammontano a 10.000 per un feedback sopra le righe e che è presente finanche l'illuminazione RGB personalizzabile.

Acquista subito il tuo mouse verticale da gaming Trust GTX 144 su Amazon a soli 29,99€. È un prodotto Prime, quindi se sei abbonato lo ricevi in sole 48 ore a casa. Se invece sei cliente standard ecco un trucchetto: con le spedizioni nei punti di ritiro non devi sborsare neanche un euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica