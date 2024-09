Romance Scam: c'è chi si spaccia per Mr. Rain per truffare le utenti

Uno dei temi ancora poco trattati è quello del Romance Scam, forse più conosciuto come quello delle truffe romantiche. È di questi giorni la notizia che la Polizia Postale ha ricevuto segnalazioni e individuato profili di criminali che, spacciandosi per Mr. Rain, cercavano di contattare utenti, donne e ragazze, sui social per poi truffarle. Il famoso cantante, non appena a conoscenza dei fatti, ha subito pubblicato un video, pubblicato sui canali della Polizia Postale, facendo questo appello:

Ciao a tutti, sono Mr. Rain. Le truffe romantiche rappresentano uno dei fenomeni più sgradevoli che ci sono online perché colpiscono una sfera emotiva delle persone arrecando danni psicologici oltre che economici.

Le persone conosciute sui social spesso forniscono un’immagine di sé molto diversa da quella reale, come è successo anche nel mio caso, che fanno credere al loro interlocutore di essere un cantante, un attore, una persona nota. Quindi se ricevi la richiesta di un’amicizia da un personaggio famoso, fai molta, molta attenzione.

Il Romance Scam molte volte sfrutta volti famosi per assicurarsi la fiducia degli utenti. I criminali contattano quindi che potrebbe essere più vulnerabile. Inoltre, chi non sarebbe entusiasta di ricevere una richiesta di contatto o di amicizia proprio da Mr. Rain o da qualsiasi altro personaggio famoso? Peccato però che dall’altra parte non ci sia il proprio idolo, ma un cybercriminale pronto a tutto per rubare denaro e dati personali.

Romance Scam: è indispensabile proteggere i tuoi sentimenti

Più che il danno economico, la pratica del Romance Scam lascia cicatrici emotive. Proprio per questo prima di difenderti dalle truffe economiche devi proteggere i tuoi sentimenti. Un modo è quello di aumentare la propria autostima e pensare di sé in modo equilibrato. Tutti abbiamo delle qualità belle, che gli altri apprezzano, ma a volte ce ne dimentichiamo guardando il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno.

Inoltre, devi sempre ricordarti che, se sei alla ricerca della tua anima gemella o della persona con cui condividere la tua vita tramite social network o siti di incontri, probabilmente sei più vulnerabile alle truffe romantiche. Una cosa certa è che i cybercriminali, notando il tuo profilo su siti di incontri, potrebbero cercati sui social network e contattarti spacciandosi per chi non sono. Mr. Rain, sfruttato dai criminali, ha spiegato come riconoscere questi raggiri:

Verosimilmente si tratta di una truffa soprattutto se ti propone di eseguire dei pagamenti, di inviare del denaro, di incontrarlo di persona. Quindi non inviare denaro a persone incontrate online e di cui non conosci la loro reale identità. Se hai sospetti e vuoi richiedere informazioni, scrivi subito alla polizia postale. Mi raccomando, è veramente, veramente importante.

In conclusione, oltre alle truffe telefoniche come la Wangiri dello squillo telefonico, devi essere sempre in guardia dal Romance Scam. Le truffe romantiche sono spietate e lasciano conseguenze che rimangono per molto tempo. Di seguito trovi in versione integrale il video-appello di Mr. Rain.