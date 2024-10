Truffe Social Media: le più diffuse e come riconoscerle

Purtroppo il web è diventato una giungla piena di minacce e pagarne le spese sono sempre e solo gli utenti ignari di tutto questo. Purtroppo le truffe sui social media aumentano sempre di più rendendo sempre più complicato evitare certe trappole che portano a conseguenze non certo piacevoli.

Infatti, i social network stanno diventando un contenitore molto ricco di queste truffe online. Il problema è che ce ne sono di molto diffuse che necessitano una certa capacità nel riconoscerle. Siccome siamo sempre più connessi e passiamo mediamente molto tempo davanti ai social questa è una priorità.

Vediamo insieme quali sono le truffe più diffuse sui social media e come riconoscerle. Una volta imparati alcuni elementi per individuarle sarà più facile difendersi per non cadere nella loro trappola.

Truffe Social Media: ecco le più diffuse online

Quando navighiamo sui nostri social media spesso ci si può imbattere in pericolose truffe online che mettono in serio pericolo non solo i nostri dati personali, ma anche il nostro denaro. Su questo terreno si fanno spesso strada i fuffa guru, ovvero personaggi che si fingono esperti di tecniche per farti guadagnare parecchi soldi senza fondamentalmente fare molto.

Tutto parte sempre dalla proposta di vedere un video gratuito della durata di 10 minuti dove questo fantomatico esperto ti spiegherebbe tutti i tuoi segreti. Dopo 10 minuti dove nulla viene specificato se non elencate le sue case a Dubai, le auto che è riuscito a comprare e il guadagno folle ogni mese che puoi ottenere, tutto termina con la proposta di un suo corso al costo.

A questi si aggiungono anche coloro che ti propongono di collegarti a gruppi di lavoro Telegram dove è possibile guadagnare semplicemente mettendo dei like a video pubblicati su YouTube. Anche in questo caso la strategia è quella di attirare l’utente promettendo guadagni facili per poi sottrarre denaro e informazioni personali come i dettagli di pagamento.

Un’altra fetta di truffe sui social media se l’aggiudicano i trading guru fake che, senza alcuna esperienza reale, propongono strategie di investimento che, a detta loro, permetterebbero elevati guadagni con pochi o addirittura senza rischi.

Il consiglio è quello di non fidarsi mai di queste proposte, troppo facili e dai guadagni troppo elevati. Inoltre, fai sempre attenzione perché ora la loro tecnica è quella di accusare chi fa il loro stesso “mestiere” posizionandosi tra coloro che invece propongono reali opportunità.