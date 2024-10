Like su YouTube remunerati: opportunità lavorativa o truffa?

A diversi utenti è capitato, e potrebbe capitare anche a te, di ricevere un messaggio su WhatsApp da numerazione sconosciuta contenente una proposta molto allettante. In pratica, la promessa è quella di guadagnare semplicemente mettendo like a contenuti su YouTube, ma si tratta di una pericolosa truffa.

Dietro questa truffa si nasconde un pool di cybercriminali ben organizzato che ha come obiettivo quello di infondere fiducia nella preda. Infatti, rispondendo al messaggio i criminali manterranno la promessa le prime volte, pagando l’utente per i like lasciati su YouTube, ma la posta in gioco cresce di volta in volta.

Infatti, la truffa comincia col pagare per i like su YouTube che vengono confermati tramite screenshot al proprio responsabile. Questo perché una volta confermata la propria volontà a iniziare il lavoro, l’utente viene rimandato a un contatto Telegram che seguirà il progresso del lavoro.

Like su YouTube: l’esca di una truffa ben organizzata

I like remunerati su YouTube sono solo l’esca di una truffa molto ben organizzata. Infatti, la vittima una volta acquisito fiducia in questo lavoro surreale verrà invitata a investire del denaro secondo istruzioni ben dettagliate con un compenso immediato di interessi. Inizialmente anche queste attività vengono realmente pagate dai criminali.

Essendo un gruppo ben organizzato hanno come obiettivo quello di portarti a investire una somma importante di denaro per truffarti. Si tratta di uno schema ben assodato che porta la vittima a non ragionare più razionalmente, ma a vedere solo il guadagno finale. Peccato però che a un certo punto tutti i contatti spariranno con il denaro della vittima.

Il nostro consiglio è quello di non rispondere mai a messaggi WhatsApp di sconosciuti, soprattutto se propongono lavori ben retribuiti senza dover far nulla. In questi casi elimina la chat non prima di aver bloccato il numero di telefono incriminato. Inoltre, è bene non aver nulla a che fare con questa gente che solitamente fa parte di organizzazioni criminali che gestiscono denaro “sporco”.

In conclusione, la sicurezza informatica è in pericolo per la continua crescita di queste e molte altre minacce. Perciò è fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime tendenze ed evitare di cadere nella trappola dei cybercriminali.