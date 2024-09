Truffe online svuota conto: banche al lavoro per difendere i clienti

La tecnologia avanza a passi veloci, basta vedere l’intelligenza artificiale ora disponibile in quasi tutti i nostri dispositivi. Purtroppo però questa unita alle tecniche di ingegneria sociale permettono ai cybercriminali di intensificare e perfezionare le loro truffe online svuota conto. Queste sono tra le minacce più pericolose e preoccupanti del secolo.

Per questo le banche si sono messe al lavoro da tempo per difendere i clienti, ma attualmente l’informazione non basta. Occorrono strategie e funzionalità in grado di fornire una difesa potente e completa ai clienti che sempre più spesso ricevono messaggi che sembrano essere inviati proprio dalla loro banca, ma che in realtà sono pericolosi fake, le cosiddette truffe telefoniche tramite SMS della banca.

In questa ottica le banche stanno cercando di creare funzionalità avanzate che tutelino i clienti contro le truffe online svuota conto sempre più diffuse. Damiano Zanisi, chief information officer di ING Italia ha spiegato: “Essendo una banca digitale, proteggere i nostri clienti e i loro dati sensibili è al centro delle nostre priorità“.

Truffe online svuota conto: ING ha già la sua arma

Contro le truffe online svuota conto, ING ha già messo in campo la sua arma che, dal suo lancio questa estate, conta già oltre i 100 mila utilizzi. Questo ha permesso a diversi clienti di identificare i raggiri e quindi di non cadere nella trappola. Sempre Zanisi ha spiegato che questa non è una corsa al podio sfidando le altre banche, ma un’opportunità per fare lo stesso:

Stiamo rendendo più complicata la vita dei truffatori. Non abbiamo l’obiettivo di essere i primi e gli unici, ma ci interessa parlarne e diffondere la cultura della verifica all’interno del settore finanziario nel suo complesso.

Ben vengano quindi queste tecnologie in grado di supportare l’utente al riconoscimento delle truffe online. Supportare i clienti nella verifica delle comunicazioni che ricevono è un grandissimo passo in avanti che aiuterà notevolmente riducendo così il numero delle vittime da truffe bancarie.