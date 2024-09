Truffe telefoniche: attenzione a questo SMS che sembra della tua banca

Tutte le banche stanno mettendo in guardia i loro clienti da pericolose truffe telefoniche di SMS che sembrano essere inviate dalla propria banca. Si tratta di attacchi smishing molto pericolosi in grado di mietere molte vittime che cadono in questa trappola temibile e terribile. Ma come funziona questo raggiro?

L’utente riceve un SMS che come mittente ha proprio la sua banca. L’identificazione a essa compare nello spazio destinato al contatto. All’interno un messaggio lo avvisa di un accesso o di un pagamento sospetto. Di seguito il messaggio contiene le istruzioni per risolvere il problema o per lo meno arginarlo.

Qui scatta l’ulteriore truffa, un link che indirizza la preda a una pagina phishing identica a quella della banca. Sembra esattamente la stessa pagina di accesso dell’Home Banking. Inserendo le credenziali di accesso l’utente viene indirizzato in un’altra pagina dove dovrà inserire dati personali, dettagli di pagamento come carta di credito e altro, inclusi i codici di sicurezza.

Truffe telefoniche via SMS: non è la tua banca

Queste truffe telefoniche diffuse tramite SMS che emulano la banca hanno l’obiettivo di sottrarre le informazioni necessarie per accedere ai conti correnti degli utenti e svuotarli. Si tratta di una minaccia costante e molto diffusa. Ecco perché è importante seguire un procedimento per riconoscerle e non cadere nella loro trappola.