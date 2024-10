Truffe Online: la Polizia Postale consiglia

Oggigiorno basta un click per perdere i propri risparmi o fornire dati personali e informazioni sensibili a gente criminale che sul web fa questo di mestiere. Le truffe online sono in aumento e con esse, di pari passo, anche le vittime che cadono nelle trappole realizzate dai cybercriminali. Ecco perché oggi tutti dovrebbero prestare più attenzione e mostrare più prudenza online.

Ovviamente, è sempre importante coadiuvare a buone abitudini anche sistemi in grado di proteggere identità digitale e informazioni sensibili quando si è connessi con i propri dispositivi. L’utilizzo di un buon antivirus o di una buona VPN è ormai pressoché essenziale. Ecco perché navigare online non è più una passeggiata.

Con questo non vogliamo essere drastici, ma i dati registrati negli ultimi mesi evidenziano una crescita importante delle truffe online. Inoltre, le vittime continuano ad aumentare, anche difronte a frodi che potrebbero essere smascherate molto facilmente. Vediamo quindi quali sono i consigli della Polizia Postale per non cadere nella trappola dei cybercriminali.

Truffe Online: segui i consigli della Polizia Postale

La Polizia Postale ha fornito una serie di consigli utili per riconoscere e non cadere nella trappola delle truffe online. Vediamoli insieme in questo piccolo elenco che è un prezioso vademecum per tutti: