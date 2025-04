Le password sono un disastro: milioni account in pericolo

Una recente ricerca condotta da NordPass, in collaborazione NordStellar, ha rivelato che milioni di account sono in pericolo perché le password sono un disastro. “Le cattive abitudini riguardanti le credenziali sono dilaganti“, hanno spiegato gli esperti. “Le password deboli rendono vulnerabili nei confronti delle violazioni di dati“.

Stando a quanto analizzato, purtroppo la maggior parte degli utenti non è in grado di scegliere password sicure per proteggere i propri account. La cosa singolare è che questo avviene non solo per quanto riguarda account di social network o email, ma anche per account di pagamento digitale, app bancarie e altre situazioni che richiederebbero maggiore attenzione perché sono in gioco i propri risparmi.

Karolis Arbaciauskas, responsabile dei prodotti aziendali di NordPass, ha commentato: “È incredibile che, nonostante anni di avvertimenti, continuino a utilizzare password deboli che sono estremamente facili da violare per gli hacker. I criminali informatici non hanno bisogno di strumenti sofisticati per violare quando utilizzano ‘password’ o i loro nomi per proteggere i dati sensibili“.

Le password sono un problema che mette in pericolo

Il primo pericolo per gli account non sono i criminali, ma le stesse password utilizzate dagli utenti. “Le password rappresentano la prima linea di difesa, eppure continuano a essere l’anello più debole nella sicurezza“, ha specificato Arbaciauskas che ha anche precisato: “Gli hacker non hanno bisogno di tecniche avanzate“.

Il problema non è solo italiano, ma globale. Ecco perché è sempre più necessaria un’educazione su questo tema. Gli utenti devono prendere l’abitudine di selezionare password complesse e differenti per ogni accesso, così da rendere la vita difficile ai cybercriminali.

Ecco le 20 password più usate in Italia:

123456 password 12345 12345678 new_user 123456789 qwerty andrea francesco Abcd1234 alessandro francesca juventus Password giuseppe giovanni New_user martina perach federica

Basterebbe utilizzare un password manager per generare e gestire password complesse, evitando il pericolo di intrusione e clonazione degli account.