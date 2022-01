Truffe bancarie e previsioni 2022: chi ha un conto corrente è in pericolo

Un nuovo anno è iniziato e molti sperano possa essere l'occasione per nuovi propositi e un po' più di felicità rispetto ai due appena trascorsi. Purtroppo però una nota dolente sta emergendo già nei primi giorni. Infatti, stando alle previsioni per il 2022 in merito a sicurezza informatica online, le truffe bancarie saranno in aumento, diventando sempre più ostiche e tecnologicamente avanzate. Perciò tutti coloro che hanno un conto corrente online attivo sono in pericolo.

Truffe bancarie in aumento: ci aspetta un 2022 all'insegna di phishing, smishing e vishing

Phishing, smishing e vishing saranno le 3 parole d'ordine dell'anno 2022 appena iniziato. Possiamo dirvi che, effettivamente, i cybercriminali non hanno perso tempo e hanno già cominciato a darsi da fare appena dopo il capodanno. Queste truffe bancarie vengono veicolate attraverso 3 tipologie di attacchi:

phishing , quando il pericolo si nasconde in una email che sembra essere stata inviata dal vostro istituto bancario;

, quando il pericolo si nasconde in una email che sembra essere stata inviata dal vostro istituto bancario; smishing , quando il pericolo si nasconde in un SMS che sembra essere stato inviato dal vostro istituto bancario;

, quando il pericolo si nasconde in un SMS che sembra essere stato inviato dal vostro istituto bancario; vishing, quando il pericolo si nasconde in un operatore call center che si spaccia per un dipendente del vostro istituto bancario.

L'obiettivo è lo stesso per tutti e tre gli attacchi: rubare i dati personali della vittima e accedere al conto corrente online attraverso le sue credenziali. Ciò avviene perché solitamente in una mail o in un SMS inviato dai cybercriminali è contenuto un link che rimanda a una pagina web identica a quella di accesso al servizio Home Banking dell'istituto. Purtroppo però si tratta di un clone attraverso il quale i criminali si appropriano delle credenziali di accesso del povero malcapitato che, al contrario, crede di risolvere il problema.

Infatti, molto spesso il contenuto di queste truffe bancarie, siano esse email o SMS, ha un tono allarmistico e presenta una situazione da correggere pena il blocco del conto corrente e delle relative operazioni online, carte di credito e di debito. Lo stesso avviene tramite telefonata che sembra arrivare dalla propria banca. Ovviamente tutto ciò non solo è falso, ma è estremamente pericoloso perché mette a rischio i risparmi dell'utente.

Il 2022 sarà un anno particolarmente difficile in questo senso perché le truffe bancarie phishing, smishing e vishing aumenteranno decisamente, soprattutto per i clienti delle banche più famose tra cui Intesa Sanpaolo e UniCredit.