UniCredit: attenzione alla mail che nessuno vorrebbe ricevere a Natale

Purtroppo anche a Natale ci troviamo costretti a dovervi parlare di truffe online. Il fatto è che i cybercriminali non vanno in vacanza e, anzi, colgono proprio l'occasione dei giorni in rosso per comminare i raggiri più spietati. Come quello che sta colpendo migliaia di clienti UniCredit. In pratica, si tratta di una mail davvero pericolosa realizzata appositamente per generare panico e spingere il destinatario ad agire immediatamente. Quali giorni migliori, se non quelli di ferie, quando gli operatori della banca sono anch'essi in vacanza? In questo modo, la povera vittima crederà di far bene a seguire le istruzioni indicate nella mail. Ma scopriamo insieme questo recente messaggio.

UniCredit e la mail di Natale

In questi ultimi due giorni, prevediamo anche durante i prossimi che ci avvicinano alla fine dell'anno, sta girando una mail davvero spaventosa. Destinatari sono tutti i clienti della banca UniCredit con un conto corrente online attivo. Il messaggio è abbastanza chiaro, si parla della disattivazione di tutte le operazione online. La soluzione viene poi menzionata all'interno del corpo della mail che sembra essere stata inviata proprio dall'Istituto di Credito. Ma vediamo il testo originale che sta mietendo così tante vittime:

Gentile cliente UniCredit,

con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto UniCredit, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta UniCredit verranno ripristinate.

Grazie per aver scelto i nostri servizi!

I migliori saluti,

Assistenza Clienti UniCredit!

L'obiettivo di questo attacco phishing

Per ovvie ragioni di sicurezza abbiamo deciso di non riportare il link indicato che, in sostanza, rimanda a una pagina identica – per grafica e contenuto – a quella online di UniCredit. A differenza di quella della banca, questa però è gestita da cybercriminali che faranno tesoro dei dati inseriti dalla povera vittima. Il risultato dell'operazione? Il furto di tutti i risparmi del povero malcapitato da parte di questi cracker (hacker cattivi) esperti.

Il nostro consiglio è quello di non cedere mai al panico di fronte a email di questo tipo, ma di ragionare bene sul da farsi seguendo alcuni semplici consigli che vi elenchiamo qui di seguito:

mai aprire link di dubbia provenienza inviati a mezzo email, nemmeno se sembra essere la vostra banca di fiducia ad avervela inviata;

di dubbia provenienza inviati a mezzo email, nemmeno se sembra essere la vostra banca di fiducia ad avervela inviata; nessun istituto di credito invierebbe link diretti alla pagina di accesso al vostro Home Banking o a una pagina in cui vi vengono richiesti i vostri dati personali e bancari;

al vostro Home Banking o a una pagina in cui vi vengono richiesti i vostri dati personali e bancari; nel dubbio, se vi fosse arrivata oggi o in qualche giorno di ferie proprio quando la vostra filiale di riferimento è chiusa, potete contattare il numero di assistenza per la carta di credito che è attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Vi invitiamo anche a fare attenzione in questo periodo alle nuove truffe online che promettono premi e invece regalano problemi.