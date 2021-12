Intesa Sanpaolo: se hai ricevuto una mail di sospensione sei in pericolo

Purtroppo dobbiamo segnalarvi una nuova email molto pericolosa che sembra essere stata inviata da Intesa Sanpaolo, ma che in realtà non centra nulla. Nel mirino del cybercrime ci sono tutti coloro che hanno un conto corrente online attivo con la banca. Il testo inizia specificando che tutte le operazioni sul sito e sulla carta sono state sospese. Chiunque abbia ricevuto questa email è in pericolo. Ecco come riconoscere questo pericoloso attacco phishing e le strategie per difendersi non cadendo nella trappola dei cybercriminali.

Intesa Sanpaolo e la mail phishing

Sono sempre più frequenti gli attacchi di phishing che colpiscono indistintamente tutti gli utenti accomunati da qualcosa. Nel caso in oggetto sono tutti clienti con un conto corrente online attivo presso il famoso istituto di credito Intesa Sanpaolo. La truffa riguarda una finta email che avvisa il destinatario di una sospensione forzata di tutte le attività dall'Home Banking alla sua carta sia essa di credito o di debito. Ecco il testo originale:

Gentile Cliente siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul nostro sito e sulla sua carta poiché ha ignorato la precedente richiesta di conferma della sua identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea. Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione. La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche. L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Il testo sembra pressoché identico alle precedenti truffe. Subito dopo, invece, arriva la novità. Si tratta di una parte importante, quella che dovrebbe spingere l'utente ad agire. A questo messaggio infatti si è poi aggiunto quest'altro avvertimento, così da rincarare la dose e spaventare ancora di più l'utente che riceve questa email:

La ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherà. Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di: effettuare prelievi al bancomat o su POS, effettuare ricariche, effettuare pagamenti online o su POS ed effettuare bonifici bancari.

Più che un messaggio di avviso, suona come una minaccia. È perciò importante non cadere in questa trappola. Intesa Sanpaolo e nessun'altra banca invierebbe mai link di accesso diretto al proprio conto corrente online o a una pagina dove inserire i propri dati personali e bancari. Meglio diffidare da questi comunicati e, nel dubbio, accertarsene con il centro assistenza del vostro istituto di credito. Il video qui sotto riportato vi aiuterà ad agire prudentemente in qualsiasi situazione avversa vi troverete.