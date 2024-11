Trucchi infallibili per blindare l'Account Amazon da nuove minacce

Amazon ha scoperto nuove minacce con tecniche avanzate volte a cercare di violare gli Account Amazon degli utenti. L’azienda, colosso dello shopping online, sta avvertendo tutti i suoi clienti offrendo anche alcune soluzioni infallibili per mettersi in sicurezza e blindare l’account dai cybercriminali.

Le truffe più recenti stanno mettendo in pericolo moltissimi utenti. Gli esperti di Amazon hanno spiegato che i truffatori, spacciandosi per grandi organizzazioni e sfruttando i loro brand, potrebbero chiamare o inviare messaggi ed email in cui informano l’utente di fantomatiche violazioni.

In pratica, questi truffatori informano la potenziale vittima che si è verificata un’attività non autorizzata o fraudolenta sul suo Account Amazon offrendo soluzioni per rimuovere le fantomatiche minacce. In realtà si tratta di una truffa per ottenere accesso a informazioni sensibili, dettagli di pagamento, codici e carte di credito.

Nuove minacce per il tuo Account Amazon

A cosa devi prestare attenzione d’ora in poi? A chiamate, messaggi o email che presuppongono una possibile violazione al tuo Account Amazon per proteggerti, ma in realtà sono queste le nuove minacce. Inoltre, come spiega Amazon stessa, “i truffatori cercano di ingannare l’utente dicendo che è in corso un’indagine per frode e lo spingono a fornire informazioni personali o credenziali di accesso per ‘verificare’ l’account“.

Per evitare queste truffe e le relative conseguenze che potrebbero causare è importante seguire i consigli forniti dagli esperti in sicurezza informatica di Amazon:

ricorda sempre che Amazon non ti chiederà di rivelare la password, la password monouso (OTP) di accesso all’account o di verificare informazioni personali sensibili al telefono;

la password, la password monouso (OTP) di accesso all’account o di verificare informazioni personali sensibili al telefono; visita regolarmente il Centro messaggi su Amazon.it o sull’app ufficiale per visualizzare i messaggi autentici di posta elettronica inviati da Amazon;

su Amazon.it o sull’app ufficiale per visualizzare i messaggi autentici di posta elettronica inviati da Amazon; in caso di violazione accedi direttamente al sito web ufficiale di Amazon e su “ Il mio profilo ” modifica le informazioni di fatturazione del tuo account e la password di accesso;

” di fatturazione del tuo account e la password di accesso; se hai dei dubbi contatta il Servizio Clienti di Amazon disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per aiutarti.

di Amazon disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per aiutarti. acquista sempre attraverso il sito o l’app ufficiale di Amazon.

Il tuo Account Amazon potrebbe essere in pericolo a causa delle nuove minacce online. Fai sempre attenzione a chi ti contatta e non cadere nella trappola dei loghi e delle grafiche molto simili a quelli ufficiali. Recentemente molti sono caduti nella trappola pensando che Amazon stesse regalando un iPhone 16 Pro, ma in realtà si tratta di una truffa.